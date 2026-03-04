No es el domingo: cuándo y dónde será la marcha del 8M este 2026 en Buenos Aires
La convocatoria impulsada por el colectivo Ni Una Menos trasladó la marcha central para garantizar el impacto del paro en los ámbitos laborales y educativos.
A pocos días de una nueva conmemoración del 8M, el Día Internacional de la Mujer, los movimientos feministas anunciaron un cambio que generó preguntas y abrió el debate en asambleas y redes sociales: este año la movilización central no se realizará el 8 de marzo, sino el lunes 9.
La decisión fue impulsada por el colectivo Ni Una Menos, que convocó a una asamblea organizativa para explicar los motivos y coordinar acciones en todo el país. Según señalaron, trasladar la marcha al lunes busca garantizar un impacto real en los ámbitos laborales y educativos. La intención es que el paro se sienta efectivamente en los lugares de trabajo, en las escuelas y en cada espacio donde las mujeres y diversidades sostienen tareas esenciales.
Críticas al Gobierno nacional
Desde el colectivo fueron contundentes en sus críticas al Gobierno nacional. “Después del patético y violento discurso del presidente Javier Milei, mentiroso en todo lo que respecta a la realidad argentina de millones que están perdiendo el trabajo y se endeudan para vivir, no solo nos queda sentir vergüenza y asco: necesitamos movilizarnos”, expresaron. En la misma línea, difundieron en redes sociales una convocatoria que llama a salir a las calles “contra el ajuste y su política de hambre, odio y represión”.
Bajo la consigna de la “rebelión feminista”, las organizaciones remarcaron que este 9M será una jornada de protesta amplia, que incluirá a todos los sectores afectados por las políticas económicas. “La reforma laboral nos afecta a todas, el ajuste también. Y cuando avanzan sobre la tierra, el trabajo y los glaciares, avanzan sobre nuestras tramas de cuidado, de vida, de potencia”, señalaron. Además, reafirmaron que el paro incluye a trabajadoras formales e informales, jubiladas, despedidas y a quienes sostienen tareas de cuidado no remuneradas.
Entre los reclamos centrales también se encuentran las denuncias contra los femicidios, travesticidios, lesbicidios y transfemicidios, así como el rechazo a los discursos de odio y a la pérdida de derechos.
¿A qué hora y dónde será la convocatoria del 8M en Ciudad de Buenos Aires?
En la Ciudad de Buenos Aires, la concentración del lunes 9 será a las 16.30 frente al Congreso de la Nación y marchará hacia Plaza de Mayo.
No obstante, el domingo 8 habrá actividades en todo el país. En la capital, por ejemplo, se realizará una mateada en el Parque Centenario desde las 15, como espacio de encuentro y reflexión colectiva.