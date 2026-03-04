Ni Una Menos, #NiUnaMenos, Femicidios, NA

A pocos días de una nueva conmemoración del 8M, el Día Internacional de la Mujer, los movimientos feministas anunciaron un cambio que generó preguntas y abrió el debate en asambleas y redes sociales: este año la movilización central no se realizará el 8 de marzo, sino el lunes 9.

La decisión fue impulsada por el colectivo Ni Una Menos, que convocó a una asamblea organizativa para explicar los motivos y coordinar acciones en todo el país. Según señalaron, trasladar la marcha al lunes busca garantizar un impacto real en los ámbitos laborales y educativos. La intención es que el paro se sienta efectivamente en los lugares de trabajo, en las escuelas y en cada espacio donde las mujeres y diversidades sostienen tareas esenciales.

Críticas al Gobierno nacional

Desde el colectivo fueron contundentes en sus críticas al Gobierno nacional. “Después del patético y violento discurso del presidente Javier Milei, mentiroso en todo lo que respecta a la realidad argentina de millones que están perdiendo el trabajo y se endeudan para vivir, no solo nos queda sentir vergüenza y asco: necesitamos movilizarnos”, expresaron. En la misma línea, difundieron en redes sociales una convocatoria que llama a salir a las calles “contra el ajuste y su política de hambre, odio y represión”.

Bajo la consigna de la “rebelión feminista”, las organizaciones remarcaron que este 9M será una jornada de protesta amplia, que incluirá a todos los sectores afectados por las políticas económicas. “La reforma laboral nos afecta a todas, el ajuste también. Y cuando avanzan sobre la tierra, el trabajo y los glaciares, avanzan sobre nuestras tramas de cuidado, de vida, de potencia”, señalaron. Además, reafirmaron que el paro incluye a trabajadoras formales e informales, jubiladas, despedidas y a quienes sostienen tareas de cuidado no remuneradas.

Entre los reclamos centrales también se encuentran las denuncias contra los femicidios, travesticidios, lesbicidios y transfemicidios, así como el rechazo a los discursos de odio y a la pérdida de derechos.

¿A qué hora y dónde será la convocatoria del 8M en Ciudad de Buenos Aires?

En la Ciudad de Buenos Aires, la concentración del lunes 9 será a las 16.30 frente al Congreso de la Nación y marchará hacia Plaza de Mayo.

No obstante, el domingo 8 habrá actividades en todo el país. En la capital, por ejemplo, se realizará una mateada en el Parque Centenario desde las 15, como espacio de encuentro y reflexión colectiva.