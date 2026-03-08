#8M, #NiUnaMenos, Violencia de género, femicidio

Cada 8 de marzo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer, una jornada que busca visibilizar la lucha histórica por la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Esta fecha no surgió de forma casual, sino que está estrictamente vinculada a una serie de protestas, movimientos sociales y acontecimientos que marcaron la historia del siglo XX.

Durante gran parte de la historia de la humanidad, las mujeres han estado excluidas de derechos fundamentales y en muchos países, no podían votar, acceder a determinados trabajos, recibir salarios iguales a los de los hombres por hacer las mismas tareas y hasta eran relegadas únicamente a las tareas del hogar. Frente a estas desigualdades, comenzaron a organizarse y a marchar por mejores condiciones laborales y por un reconocimiento social colectivo.

Día de la Mujer.

Con el avance de la industrialización a fines del siglo XIX y principios del XX, miles de trabajadoras salieron a las calles para exigir jornadas laborales más justas, salarios dignos y el derecho al voto. Esos primeros reclamos marcaron el inicio de un movimiento que, con el tiempo, se transformaría en una lucha global por la igualdad de género.

Las primeras movilizaciones y el nacimiento del 8M

Uno de los hitos más recordados ocurrió en 1908, cuando cerca de 15.000 mujeres marcharon en la ciudad de Nueva York para reclamar jornadas laborales más cortas, mejores salarios y el derecho a participar en la vida política.

Dos años después, en 1910, durante la Conferencia Internacional de Mujeres Trabajadoras realizada en Copenhague, la activista alemana Clara Zetkin propuso instaurar un día internacional dedicado a las mujeres trabajadoras. La iniciativa fue apoyada por más de 100 delegadas provenientes de 17 países.

Así fueron las primeras movilizaciones de mujeres

La propuesta se concretó por primera vez en 1911, cuando el Día Internacional de la Mujer se celebró el 19 de marzo en países como Austria, Dinamarca, Alemania y Suiza. Sin embargo, la elección definitiva del 8 de marzo está relacionada con un episodio sucedido en el año 1917 en Rusia: en medio de la Primera Guerra Mundial, miles de mujeres salieron a las calles para reclamar “pan y paz”, en protesta por la escasez de alimentos y las duras condiciones de vida.

Aquella huelga comenzó el 23 de febrero según el calendario juliano, que era el utilizado en Rusia en ese momento. Sin embargo, esa fecha corresponde al 8 de marzo en el calendario gregoriano, que es el que se utiliza actualmente en la mayor parte del mundo. Con el tiempo, esa jornada quedó establecida como el Día Internacional de la Mujer.

Décadas más tarde, en en el año 1975, la Organización de las Naciones Unidas oficializó la conmemoración y comenzó a celebrarla a nivel mundial.

Incendio en fábrica textil que incentivó al 8M

8M: tragedias que marcaron la lucha

Otro hecho histórico vinculado a la lucha por los derechos laborales de las mujeres ocurrió el 25 de marzo de 1911 en Nueva York. Ese día se incendió la fábrica textil Triangle Shirtwaist, una tragedia que provocó la muerte de 146 trabajadores, en su mayoría jóvenes inmigrantes.

El Día de la mujer se creó el 8 de marzo de 1908.

Las víctimas tenían entre 14 y 43 años y muchas de ellas no pudieron escapar debido a las malas condiciones de seguridad del edificio. El desastre generó una fuerte conmoción social y dio impulso a nuevas leyes laborales y reclamos por condiciones de trabajo más seguras.

Con el paso del tiempo, el 8 de marzo se transformó en una jornada de reflexión y movilización en todo el mundo. Más que una celebración, representa un recordatorio de las luchas del pasado y de los desafíos que aún existen para alcanzar una igualdad plena entre mujeres y hombres.