Marcha por el Día de la Mujer. Foto: NA

En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y con el objetivo de reivindicar sus derechos, organizaciones feministas, sociales, políticas y sindicales llevarán a cabo una serie de manifestaciones a lo largo de todo el país. Pero este 2026, la marcha no será el 8 de marzo, sino que se traslada al lunes 9.

La jornada federal tendrá como objetivo central los mismos reclamos que embanderan la fecha hace más de 10 años, como es la lucha contra la violencia machista, la brecha salarial, la precarización laboral y la defensa de los derechos alcanzados ante posibles retrocesos.

Por qué la marcha del 8M se traslada al lunes 9 de marzo

La decisión de trasladar la marcha principal del domingo 8 al lunes 9 de marzo se tomó con el fin de visibilizar esta problemática no sólo con las movilizciones, sino con un paro de actividades que demuestre la importancia de las mujeres tanto en la economía y la sociedad.

Respecto a la jornada de mañana, el colectivo Ni Una Menos fue quien impulsó la convocatoria, a la que se sumaron la CGT y las dos CTA (de los Trabajadores y Autónoma); la agrupación feminista de izquierda Pan y Rosas, integrada por la diputada nacional (FIT) Myriam Bregman; y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (que participa como parte de organizaciones feministas tradicionales), entre otras.

A qué hora es la marcha este 9 de marzo

En la Ciudad de Buenos Aires, la concentración principal partirá del Congreso Nacional hacia la Plaza de Mayo, a partir de las 16.30hs. El reclamo se extenderá en las provincias de Tucumán (Plaza Independencia), Entre Ríos (en El Reloj, Paraná) y en la ciudad balnearia de Mar del Plata (centro).

Qué se reclama en la marcha por el Día de la Mujer

Según el informe del observatorio de la organización MuMaLá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) que abarca los meses de enero y febrero de este año, en Argentina se registra un femicidio cada 39 horas, es decir, un promedio de 0.6 muertes por día (una víctima cada día y medio).

En cuanto a la situación salarial, el análisis realizado la semana pasada por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señaló que los ingresos de los hombres superan entre un 27% y un 29% a los de las mujeres, una brecha que se agranda de acuerdo a los puestos de trabajo y de las condiciones laborales informales .

En cuanto a la crianza de los hijos, un documento publicado en septiembre de 2025 por la oficina de Situación de la Niñez y Adolescencia de UNICEF, 7 de cada 10 padres en Argentina no cumplen con la cuota alimentaria y es la madre quien está a cargo de la manutención, educación, alimentación y salud de las infancias.