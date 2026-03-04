Suben las multas en la provincia de Buenos Aires:

Multas en la provincia de Buenos Aires. Foto: Foto generada con IA

La provincia de Buenos Aires ya comenzó a regir los nuevos montos de las multas por infracciones de tránsito, tras la confirmación del incremento del 4,9% en el valor de la Unidad Fija (UF). Además, el aumento se suma al 5,6% que se aplicó a principio de año.

En la provincia de Buenos Aires, las multas se calculan según la cantidad de Unidades Fijas (UF) que determine el juez de Faltas. Cada UF equivale al precio de un litro de nafta premium en la estación del Automóvil Club Argentino (ACA) en La Plata.

Con esta última actualización, el valor de la UF subió de $1.711 a $1.896, por lo que las multas serán más caras. Por ejemplo, infracciones como exceso de velocidad pueden llegar hasta las 1.000 UF, significando una multa máxima que puede alcanzar los $1.896.000.

Multas en la provincia de Buenos Aires. Foto: Seguridad Vial

Las nuevas tarifas para las multas en la provincia de Buenos Aires

Exceso de velocidad : de $284.400 a $1.896.000.

Alcohol o drogas en sangre al conducir: de $379.200 a $1.896.000.

Circular en contramano o por banquina : de $379.200 a $1.896.000.

Licencia suspendida por ineptitud: de $284.400 a $1.896.000.

Exceso de ocupantes en el vehículo : de $284.400 a $948.000.

Negarse a mostrar la documentación exigida: de $189.600 a $948.000.

Circular sin VTV : multas de $189.600 a $948.000.

Cruzar el semáforo en rojo: de $189.600 a $948.000.

Licencia no adecuada a la categoría del vehículo: de $189.600 a $948.000.

No usar cinturón de seguridad : de $189.600 a $948.000.

Mal estacionamiento : de $94.800 a $189.600.

Circular sin patente: de $94.800 a $189.600.

Licencia vencida: de $94.800 a $189.600.

Conducir sin seguro obligatorio: de $94.800 a $189.600.

Falta de cédula de identificación del vehículo: de $94.800 a $189.600.

Hay nuevas tarifas para las multas en la provincia de Buenos Aires.

Qué beneficios tiene el pago voluntario

El pago voluntario en la provincia de Buenos Aires, siempre y cuando sea dentro del plazo establecido, brinda un 50% menos sobre el valor mínimo de la infracción.

Cabe recordar que en actas automáticas, la fecha de vencimiento se puede encontrar en la notificación. En las manuales, el plazo es de 30 días hábiles.

Si el usuario no abona en el plazo determinado, comenzarán a aplicarse intereses sobre la deuda original de las multas. Además, quien cometió la infracción puede sufrir la retención de la licencia de conducir, la imposibilidad de renovarla o incluso hasta puede tener acciones judiciales.