Vuelve a circular una histórica línea de colectivos que une CABA con el Conurbano. Foto: Instagram @metropol_ar

Tras diversos reclamos de los vecinos, volvió a circular el ramal Emaús de la línea 182, que por el momento realiza su recorrido entre El Palomar y la Estación Ramos Mejía. Según explicó un chofer a Viví el Oeste Diario, las unidades están pasando con una frecuencia aproximada de cada 15 minutos.

Cabe recordar que en diciembre de 2025 el Foro Vecinal de Seguridad Morón 6° impulsó una campaña para reunir firmas y reclamar ante las autoridades el regreso de los ramales Emaús y Villa de la línea 182. Por el momento, no hay confirmación sobre cuándo podría restablecerse este último recorrido.

Vecinos de la zona manifestaron su satisfacción por la vuelta del servicio. Algunos destacaron que ahora las unidades pasan con mayor regularidad que antes, lo que representa una mejora para quienes utilizan el colectivo a diario.

Una decisión que tomó por sorpresa

A fines de 2025, la decisión de eliminar dos de los ramales más utilizados de la línea 182 generó sorpresa y preocupación entre los usuarios habituales, ya que se trata de recorridos muy importantes para la conectividad entre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

El recorrido principal de la línea conecta José C. Paz con Parque Avellaneda, atravesando distintos municipios del conurbano y varios barrios porteños, lo que la convierte en una de las líneas más utilizadas para el traslado diario entre ambas jurisdicciones.

Los ramales de la línea 182 que fueron eliminados

Lo que comenzó con frecuencias cada vez más espaciadas terminó con la eliminación de los ramales Emaús y Villa. De esta manera, durante un tiempo solo quedó operativo el ramal Rosales, que presta servicio a los usuarios de la zona de El Palomar y Haedo Norte. Sin embargo, recientemente el ramal Emaús volvió a circular.

En ese momento, la decisión tomó por sorpresa a los pasajeros. “Esperé más de dos horas y nunca llegó. Los choferes nos dijeron que los ramales Emaús y Villa ya no estaban circulando. Ojalá vuelvan a poner el servicio”, relató una usuaria.

Estos ramales resultan clave para los vecinos de El Palomar y Haedo, ya que conectan con escuelas, centros de salud y también con las líneas de tren Línea Sarmiento y Línea San Martín.

A raíz de esta situación, vecinos de la zona juntaron firmas para pedir a las autoridades la restitución de los ramales Emaús y Villa de la línea 182. Si bien el primero volvió a funcionar, todavía no hay novedades sobre el regreso del ramal Villa.

Puntos por los que pasa la línea 182

Entre las paradas más importantes del recorrido se encuentran:

Estación Villa Luro

Estación Ramos Mejía

Estación Sol y Verde

Plaza Liniers Shopping

Parroquia San Cayetano

Estación Liniers

Estación El Palomar

Ramales de la línea 182

Actualmente, la línea 182 cuenta con los siguientes recorridos: