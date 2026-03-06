No se puede usar el celular en el aula Foto: Foto generada con IA

El debate sobre el uso del celular en las escuelas volvió al centro de la agenda educativa. Varias provincias argentinas, recientemente se sumó la provincia de Buenos Aires, comenzaron a implementar medidas más estrictas para limitar el uso de dispositivos móviles en el horario de clase, especialmente en primaria, y ahora también avanzan sobre la secundaria. Las autoridades sostienen que la decisión busca mejorar la atención, reducir conflictos y ordenar una convivencia escolar cada vez más atravesada por pantallas.

Primaria: prohibición casi total y foco en la concentración

En muchas jurisdicciones, la prohibición en primaria ya es prácticamente absoluta. El argumento es claro: los chicos más pequeños tienen mayores dificultades para autorregularse, y el teléfono actúa como un distractor permanente.Docentes informan que, aun cuando el dispositivo está guardado, los estudiantes piensan en él, preguntan si pueden revisarlo o se preocupan por notificaciones que no ven. La desconexión, explican, ayuda a recuperar la atención sostenida, una habilidad clave para el aprendizaje.

Además, las escuelas reportan menos discusiones cuando los celulares dejan de estar presentes: se reducen los conflictos por fotos, grabaciones o mensajes fuera de lugar que pueden derivar en problemas entre pares.

Empiezan las clases. Foto: Pixabay

Secundaria: ¿prohibición total o uso regulado?

La secundaria es el punto donde la discusión se vuelve más compleja. Algunas provincias evalúan extender la prohibición total, mientras que otras optan por un sistema mixto: los celulares se guardan durante las clases, pero pueden utilizarse en actividades pedagógicas puntuales o bajo indicación del docente.

Las autoridades educativas coinciden en que, aunque los adolescentes tienen más autonomía, las distracciones son igual de fuertes: redes sociales, chats grupales, videos y plataformas de entretenimiento compiten minuto a minuto con la dinámica escolar.Varios equipos directivos aseguran que el uso constante del celular afecta no solo la atención, sino también la calidad de las interacciones dentro del aula. Las conversaciones cara a cara, señalan, pierden lugar frente a la comunicación virtual.

Sin embargo, muchos docentes de secundaria valoran el potencial pedagógico del dispositivo. Lo ven como una herramienta que puede potenciar búsquedas, actividades interactivas, producción audiovisual y proyectos colaborativos.Por eso, en este nivel crece la idea de regular en lugar de prohibir: establecer momentos habilitados, crear estaciones de guardado y trabajar con acuerdos de curso sobre cómo y cuándo utilizarlo.

Convivencia y salud digital: un desafío que excede la escuela

Detrás de las restricciones también hay una preocupación más amplia: la exposición a redes sociales, las comparaciones constantes, los videos virales y los grupos de mensajería. Las escuelas observan que muchos conflictos nacen en el celular y luego se trasladan al aula.

Expertos en salud digital destacan la importancia de acompañar a niños y adolescentes en el uso responsable de la tecnología. En este sentido, las normas escolares pueden funcionar como un marco para promover hábitos más saludables.

Un escenario en construcción

La discusión seguirá abierta. Mientras algunas provincias avanzan hacia la prohibición total, otras buscan equilibrar el uso pedagógico con la necesidad de limitar distracciones. Lo que sí parece claro es que el celular, como herramienta omnipresente, obliga a repensar nuevas reglas de convivencia y aprendizaje.

Escuela; clases; alumnos; colegio. Foto: Unsplash

Provincias que NO aceptan celulares en las aulas

Estas jurisdicciones tienen prohibición explícita, generalmente durante todo el horario de clases, tanto en primaria como —en algunos casos— en secundaria.

Provincia de Buenos Aires

Prohibición general del uso de celulares durante el horario de clases para primaria.

Los dispositivos deben permanecer guardados.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)

Restricción desde 2024 para nivel inicial, primario y secundario.

Neuquén

Ley 3520: prohibición en todas las instituciones educativas, con excepciones solo pedagógicas.

Primaria: prohibición estricta durante toda la jornada.

Secundaria: uso solo con autorización docente.

Salta