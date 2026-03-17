El boom inmobiliario de Colegiales Foto: Foto generada con IA

El norte de la Ciudad de Buenos Aires atraviesa uno de los procesos de reconversión urbana más fuertes de los últimos años. Y dentro de ese mapa en movimiento, Colegiales se convirtió en protagonista absoluto gracias a la transformación del antiguo playón ferroviario, hoy convertido en un parque que disparó el interés de desarrolladores, compradores y grandes inversores.

Un pasado ferroviario que dio paso a un nuevo corredor urbano

Durante décadas, la zona comprendida entre Virrey Olaguer y Feliú, Moldes, Federico Lacroze y las vías del Ferrocarril Mitre funcionó como un gran límite urbano poco atractivo. La falta de uso, la desconexión y la ausencia de espacios públicos generaban una especie de “frontera muerta” en pleno norte porteño.

La creación del Parque Ferroviario Colegiales cambió el escenario por completo:

incorporó miles de metros cuadrados de áreas verdes ,

sumó espacios recreativos y superficie absorbente,

y abrió paso a un entorno más conectado, moderno y habitable.

El resultado fue inmediato: la zona tomó valor, se volvió más transitable y comenzó a atraer proyectos residenciales de escala creciente.

Cramer en la zona de Colegiales Foto: Wikipedia

Conectividad + verde + tierra disponible: la fórmula que atrapó a los desarrolladores

La consolidación del corredor entre el nuevo parque y Avenida Cabildo, un eje clave por su transporte, comercios y circulación, se convirtió en el motor de este boom. Según especialistas del sector, esta combinación generó un “nuevo foco de desarrollo residencial” donde antes no existía interés.

El arquitecto Jorge Moscatelli destaca que el área estuvo “durante años en un limbo urbano”, ya que muchos la confundían con barrios vecinos pese a tener identidad propia. La apertura del parque redefinió esa percepción, habilitando la llegada de nuevos edificios, locales comerciales y proyectos de renovación urbana.

¿Cuánto cuesta hoy invertir en Colegiales?

La zona ya muestra valores propios de un polo en crecimiento:

Departamentos en pozo desde USD 3.200 el m² , según datos del mercado.

Demanda creciente de unidades de 2 y 3 ambientes, tendencia que también se observa en otras áreas porteñas en expansión.

Este dinamismo inmobiliario se alinea con un fenómeno mayor: el corredor norte de CABA continúa liderando la concentración de proyectos nuevos, especialmente en barrios como Palermo, Belgrano, Núñez, Chacarita y Colegiales.

El estudio fue realizado por la Universidad de La Plata. Foto: Colegiales Info

Tendencias que explican el boom

El auge de la zona responde a varios factores:

1. Preferencias de compradores post-crisis

Los desarrolladores notan una búsqueda creciente de:

espacios más amplios,

buena conectividad,

cercanía a servicios,

y presencia de áreas verdes.Estos atributos potenciaron valores en barrios que antes no eran prioridad.

2. Nuevas regulaciones y modelos financieros

Las condiciones actuales del mercado facilitaron inversiones en zonas emergentes, impulsando la aparición de proyectos innovadores en áreas con disponibilidad de tierra.

3. Revalorización del corredor norte

Desde Palermo hasta Colegiales, la expansión de la oferta residencial muestra un patrón claro: el norte concentra la mayoría de las encomiendas de obra recientes, reflejando una demanda sostenida y una proyección de crecimiento estable.

Casa en Avenida de los Incas y Corregidores Foto: Wikipedia

¿Qué le espera a Colegiales en los próximos años?

La tendencia es clara:

más proyectos en altura,

más comercios de cercanía,

más inversión privada,

y una creciente integración con otros polos del norte porteño.

Si la actual dinámica se mantiene, Colegiales se posiciona para convertirse en uno de los núcleos urbanos más valorizados de Buenos Aires, atravesando un proceso similar al de Chacarita y Villa Urquiza en la última década.