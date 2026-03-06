Phantom 3500, el avión comercial que no tendrá ventanas. Foto: Otto Aerospace.

La aviación comercial se prepara para una transformación sin precedentes. El Phantom 3500, desarrollado por la compañía estadounidense Otto Aerospace, apunta a convertirse en el primer avión civil sin ventanas, una característica que rompe con décadas de diseño tradicional y que promete mayor eficiencia, menor consumo de combustible y una experiencia a bordo completamente distinta. Su primer vuelo está programado para 2027 y la certificación podría concretarse hacia 2030.

La eliminación de las ventanas no responde a una decisión estética, sino a una estrategia técnica. Al prescindir de las ventanillas, el fuselaje puede diseñarse con una estructura más uniforme y resistente, lo que reduce el peso total del avión y mejora el comportamiento aerodinámico.

Otto Aerospace LLC es una empresa emergente de tecnología aeroespacial con sede en Fort Worth, Texas (EE.UU.) Foto: Otto Aerospace.

En lugar de observar el exterior de manera directa, los pasajeros contarán con imágenes proyectadas en pantallas 4K instaladas en paredes y techo, alimentadas por cámaras de alta resolución ubicadas en el exterior de la aeronave.

Un diseño pensado para la eficiencia extrema

El Phantom 3500 se distingue por su fuselaje con forma de lágrima, una geometría poco común en la aviación comercial, pero clave para disminuir la resistencia al avance. Este diseño permite conservar el flujo laminar del aire durante más tiempo, lo que se traduce en un menor consumo de combustible y una mayor autonomía.

La aeronave estará equipada con dos motores turbofán Williams FJ44, conocidos por su eficiencia y confiabilidad. Gracias a esta combinación, el avión podrá operar a altitudes elevadas con un rendimiento superior al de los jets ligeros tradicionales, ampliando su rango de acción y reduciendo costos operativos.



Aunque se trata de un avión compacto, el Phantom 3500 ofrecerá una cabina con un volumen cercano a los 22,65 metros cúbicos, con una altura y longitud próximas a los dos metros. Esta configuración busca brindar una sensación de amplitud mayor a la habitual en su segmento.

Su capacidad será de cuatro pasajeros, lo que lo posiciona principalmente para vuelos ejecutivos, privados o misiones especiales que priorizan la eficiencia. Además, contará con alas y cola en forma de T diseñadas para mantener la estabilidad y optimizar el flujo de aire en todas las fases del vuelo.

Materiales avanzados y fabricación de nueva generación

Uno de los pilares del proyecto es el uso de materiales compuestos de última generación. El fuselaje, las alas y el empenaje se fabricarán con un proceso avanzado que ofrece mayor resistencia estructural y menor peso que los compuestos tradicionales.



El método de fabricación permitirá ensamblar los componentes desde el interior, logrando una superficie externa más lisa y continua. Esta característica resulta clave para mantener la eficiencia aerodinámica y reforzar el concepto de avión de bajo consumo.

Si bien el Phantom 3500 está pensado principalmente para el mercado civil, su diseño también genera interés en el ámbito militar y de defensa. La combinación de eficiencia, autonomía y menor firma estructural abre la puerta a posibles adaptaciones para misiones específicas, aunque por el momento no se anunciaron planes concretos en ese sentido.

Fechas clave y próximos pasos del Phantom 3500

La empresa prevé completar las revisiones de diseño en las próximas etapas y fabricar varias unidades destinadas a pruebas de vuelo. A diferencia de otros proyectos experimentales, el Phantom 3500 será ensamblado con estándares cercanos a los de producción final, lo que acelera el camino hacia la certificación.

Si se cumplen los plazos establecidos, el primer despegue en 2027 marcará un hito en la historia de la aviación comercial. Con su apuesta por un avión sin ventanas, el Phantom 3500 podría redefinir la forma en que se diseñan y experimentan los vuelos en las próximas décadas.