Hito aéreo: el aeropuerto de América que trasladó a más de 100 millones de personas y superó a China
El récord confirma el fuerte repunte del tráfico aéreo global y el liderazgo de Estados Unidos en la aviación internacional.
El transporte aéreo mundial alcanzó en 2025 una cifra histórica que confirma la plena recuperación del sector: casi 9.800 millones de pasajeros viajaron en avión en todo el planeta. En ese contexto de récords, un aeropuerto de América volvió a marcar un antes y un después al superar la barrera de los 100 millones de viajeros anuales y consolidarse como el más transitado del mundo, superando a los principales hubs de China y Asia.
Se trata de una terminal que, lejos de ser una novedad, reafirma una hegemonía construida durante décadas y que hoy vuelve a sorprender por su escala, eficiencia y capacidad operativa.
Hartsfield-Jackson Atlanta: la terminal de Estados Unidos que lidera el tráfico global
El Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta (ATL) fue nuevamente el más concurrido del planeta en 2025, con 106,3 millones de pasajeros, según datos preliminares de ACI World. Este resultado lo posiciona en el primer lugar del ranking global por 27° vez en los últimos 28 años, una marca sin precedentes en la historia de la aviación comercial.
Su liderazgo se explica por múltiples factores: una ubicación estratégica en Estados Unidos, una enorme red de vuelos domésticos e internacionales, y su rol como principal hub de Delta Air Lines, una de las aerolíneas más grandes del mundo. A diferencia de otros aeropuertos que dependen casi exclusivamente del tránsito internacional, Atlanta combina de forma eficaz ambos mercados.
El crecimiento del tráfico aéreo: más de 100 millones de personas en un solo año
Superar los 100 millones de pasajeros en un año no es solo una cifra simbólica: implica una capacidad logística extraordinaria. ATL logró este hito mientras el tráfico aéreo global creció un 3,6% respecto a 2024 y un 7,3% por encima de los niveles prepandemia de 2019, impulsado principalmente por la recuperación del turismo internacional y la reapertura total de Asia-Pacífico.
Aunque el aeropuerto de Atlanta registró una leve caída interanual del 1,6%, mantuvo una ventaja clara frente a los gigantes asiáticos como Shanghái Pudong y Guangzhou Baiyun, que regresaron con fuerza al Top 10, pero sin lograr desplazar al líder estadounidense.
Este fenómeno confirma una tendencia clave: la fortaleza del mercado aéreo de Estados Unidos, donde el tráfico doméstico sigue siendo un motor central de crecimiento y estabilidad.
Ranking 2025: los 10 aeropuertos más concurridos del mundo
De acuerdo con el ranking oficial de ACI World, estos fueron los 10 aeropuertos con mayor tráfico de pasajeros en 2025:
- Atlanta (EE. UU.) – 106,3 millones
- Dubái (EAU) – 95,2 millones
- Tokio Haneda (Japón) – 91,7 millones
- Dallas–Fort Worth (EE. UU.) – 85,7 millones
- Shanghái Pudong (China) – 85,0 millones
- Chicago O’Hare (EE. UU.) – 84,8 millones
- Londres Heathrow (Reino Unido) – 84,5 millones
- Estambul (Turquía) – 84,4 millones
- Guangzhou Baiyun (China) – 83,6 millones
- Denver (EE. UU.) – 82,4 millones
En conjunto, estas terminales concentraron cerca del 9% del tráfico aéreo mundial, reflejando una fuerte centralización del transporte aéreo global en grandes hubs intercontinentales.
Un liderazgo que redefine el mapa aéreo mundial
El caso de Atlanta demuestra que, incluso en un escenario de recuperación global y competencia creciente desde Asia, América sigue marcando el ritmo del tráfico aéreo mundial. Más allá de los números, el liderazgo de Hartsfield-Jackson se traduce en impacto económico, conectividad global y una influencia decisiva en el futuro de la aviación.
Todo indica que, mientras la demanda siga en aumento, los aeropuertos que logren combinar escala, eficiencia y conectividad seguirán dominando el cielo. Y, por ahora, Atlanta vuela más alto que todos.