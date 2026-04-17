Trasladó a más de 100 millones de pasajeros en un solo año, consolidándose como el más concurrido del mundo Foto: Foto generada con IA Canal 26

El transporte aéreo mundial alcanzó en 2025 una cifra histórica que confirma la plena recuperación del sector: casi 9.800 millones de pasajeros viajaron en avión en todo el planeta. En ese contexto de récords, un aeropuerto de América volvió a marcar un antes y un después al superar la barrera de los 100 millones de viajeros anuales y consolidarse como el más transitado del mundo, superando a los principales hubs de China y Asia.

Se trata de una terminal que, lejos de ser una novedad, reafirma una hegemonía construida durante décadas y que hoy vuelve a sorprender por su escala, eficiencia y capacidad operativa.

El Aeropuerto Internacional Hartsfield‑Jackson de Atlanta volvió a hacer historia Foto: Wikipedia

Hartsfield-Jackson Atlanta: la terminal de Estados Unidos que lidera el tráfico global

El Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta (ATL) fue nuevamente el más concurrido del planeta en 2025, con 106,3 millones de pasajeros, según datos preliminares de ACI World. Este resultado lo posiciona en el primer lugar del ranking global por 27° vez en los últimos 28 años, una marca sin precedentes en la historia de la aviación comercial.

Su liderazgo se explica por múltiples factores: una ubicación estratégica en Estados Unidos, una enorme red de vuelos domésticos e internacionales, y su rol como principal hub de Delta Air Lines, una de las aerolíneas más grandes del mundo. A diferencia de otros aeropuertos que dependen casi exclusivamente del tránsito internacional, Atlanta combina de forma eficaz ambos mercados.

El crecimiento del tráfico aéreo: más de 100 millones de personas en un solo año

Superar los 100 millones de pasajeros en un año no es solo una cifra simbólica: implica una capacidad logística extraordinaria. ATL logró este hito mientras el tráfico aéreo global creció un 3,6% respecto a 2024 y un 7,3% por encima de los niveles prepandemia de 2019, impulsado principalmente por la recuperación del turismo internacional y la reapertura total de Asia-Pacífico.

Aunque el aeropuerto de Atlanta registró una leve caída interanual del 1,6%, mantuvo una ventaja clara frente a los gigantes asiáticos como Shanghái Pudong y Guangzhou Baiyun, que regresaron con fuerza al Top 10, pero sin lograr desplazar al líder estadounidense.

Este fenómeno confirma una tendencia clave: la fortaleza del mercado aéreo de Estados Unidos, donde el tráfico doméstico sigue siendo un motor central de crecimiento y estabilidad.

Superando a los principales hubs de China y Asia. Foto: Wikipedia

Ranking 2025: los 10 aeropuertos más concurridos del mundo

De acuerdo con el ranking oficial de ACI World, estos fueron los 10 aeropuertos con mayor tráfico de pasajeros en 2025:

Atlanta (EE. UU.) – 106,3 millones Dubái (EAU) – 95,2 millones Tokio Haneda (Japón) – 91,7 millones Dallas–Fort Worth (EE. UU.) – 85,7 millones Shanghái Pudong (China) – 85,0 millones Chicago O’Hare (EE. UU.) – 84,8 millones Londres Heathrow (Reino Unido) – 84,5 millones Estambul (Turquía) – 84,4 millones Guangzhou Baiyun (China) – 83,6 millones Denver (EE. UU.) – 82,4 millones

En conjunto, estas terminales concentraron cerca del 9% del tráfico aéreo mundial, reflejando una fuerte centralización del transporte aéreo global en grandes hubs intercontinentales.

Un liderazgo que redefine el mapa aéreo mundial

El caso de Atlanta demuestra que, incluso en un escenario de recuperación global y competencia creciente desde Asia, América sigue marcando el ritmo del tráfico aéreo mundial. Más allá de los números, el liderazgo de Hartsfield-Jackson se traduce en impacto económico, conectividad global y una influencia decisiva en el futuro de la aviación.

Todo indica que, mientras la demanda siga en aumento, los aeropuertos que logren combinar escala, eficiencia y conectividad seguirán dominando el cielo. Y, por ahora, Atlanta vuela más alto que todos.