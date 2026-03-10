El Gobierno porteño licita obras para reorganizar el Centro de Trasbordo de Constitución. Foto: NA (Daniel Vides)

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó una licitación para reorganizar parte del Centro de Trasbordo de Plaza Constitución, con una serie de obras destinadas a mejorar la circulación de peatones, colectivos y vehículos en el área. La intervención también busca preparar la zona para la futura construcción de la Línea F del subte de Buenos Aires.

El proyecto contempla el ensanche de veredas y áreas peatonales, la reorganización de paradas de colectivos y la construcción de nuevas calzadas vehiculares en el sector ubicado al este de la estación ferroviaria y bajo la autopista.

De acuerdo con los pliegos y planos oficiales a los que accedió el medio especializado ‘enelSubte’, una de las intervenciones centrales será el traslado de la playa de regulación ubicada bajo la autopista, en la manzana delimitada por Brasil, Bernardo de Irigoyen, Caseros y Hornos. Ese espacio funciona desde 2007 como terminal de las líneas de colectivos 61, 62, 65, 84 y 151.

Estación de Constitución, Buenos Aires. Foto: NA (Daniel Vides)

Según el proyecto, la playa será reubicada unos metros hacia el sur, en un predio comprendido entre Herrera, Samperio, Hornos y Aristóbulo del Valle. El traslado de este espacio ya había sido evaluado años atrás en el marco del proyecto de la Red de Expresos Regionales (RER), que preveía la construcción de una estación ferroviaria subterránea en la zona.

La eliminación de la actual playa permitirá desplazar hacia el este la calzada de la calle General Hornos, lo que generará una ampliación de la vereda frente a la estación Constitución. En esa calle se reorganizarán las paradas de colectivos y se crearán nuevas áreas peatonales y espacios verdes en el sector que hoy ocupa la playa de regulación.

La intervención implicará además la clausura de la rotonda y del acceso vehicular a la plataforma 14 de la terminal del Ferrocarril Roca. El objetivo es liberar espacio para la futura estación Constitución de la Línea F, que se proyecta sobre la calle Hornos, entre Brasil y Finochietto, con un acceso ubicado sobre la vereda que será ampliada.

El recorrido de la futura Línea F de subte en Buenos Aires. Foto: X @JorgeMacri

El proyecto de arquitectura e ingeniería fue elaborado por la UTE UPU–IATASA–ATEC. Actuamente, la construcción de la nueva línea de subte se encuentra en etapa de licitación y tiene prevista la apertura de sobres en abril.

Ensanche de la avenida Brasil y carril exclusivo para transporte público

El plan de obras también incluye el ensanche de la avenida Brasil entre Hornos y Bernardo de Irigoyen, así como la creación de un carril exclusivo para transporte público sobre Bernardo de Irigoyen, entre Garay y Cochabamba, para mejorar el acceso de los colectivos a los corredores del Metrobús 9 de Julio y del Metrobús Autopista 25 de Mayo.

Además, se realizarán intervenciones complementarias como mejoras en cruces peatonales, incorporación de mobiliario urbano y reubicación de luminarias e instalaciones eléctricas.

Segunda etapa de trabajos con medidas para mejorar el flujo de personas y vehículos

El proyecto prevé una segunda etapa de trabajos que incluiría nuevas medidas para reorganizar el flujo de personas. Foto: NA (Daniel Vides)

El proyecto prevé una segunda etapa de trabajos que será licitada en el futuro y que incluiría nuevas medidas para reorganizar el flujo de personas y vehículos en el área. Entre ellas, podrían sumarse intervenciones sobre la calle Lima, donde por ahora no hay obras previstas.

A futuro, además de la Línea F, también está prevista la llegada del Ferrocarril Belgrano Sur a la terminal. Si bien las obras de extensión se encuentran paralizadas desde hace más de dos años, el contrato continúa vigente y el proyecto podría retomarse si el Gobierno nacional decide reactivarlo.

Plaza Constitución es uno de los principales centros de trasbordo del Área Metropolitana. Allí confluyen numerosas líneas de colectivos, la estación cabecera del Ferrocarril Roca y la estación Constitución de la Línea C del subte de Buenos Aires, una de las más utilizadas de toda la red.