La estación de tren más grande de Latinoamérica está en Argentina. Foto: Gobierno de la Ciudad.

Ubicada en el corazón del sur porteño, la estación ferroviaria más grande de América Latina se consolidó como uno de los nodos de transporte más importantes del país. Por allí circulan cerca de 450.000 pasajeros diarios, lo que la convierte en un punto clave para la conexión entre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

Cada jornada, cientos de miles de personas utilizan esta terminal que no solo articula el sistema ferroviario, sino que también integra subtes, colectivos y bicicletas públicas, funcionando como un verdadero centro de movilidad urbana. Tras una profunda puesta en valor, el edificio logró combinar su peso histórico con mejoras en infraestructura y servicios.

¿Cuál es la estación de tren más grande de América Latina?

Se trata de la Estación Constitución, cabecera de la Línea Roca, inaugurada en 1887 y declarada Monumento Histórico Nacional en 2021. Desde este punto parten numerosos ramales que recorren gran parte de la provincia de Buenos Aires y se extienden hacia La Pampa, Neuquén y Río Negro, reforzando su rol estratégico dentro del sistema ferroviario argentino.

Estación Constitución. Foto: Gobierno de la Ciudad.

Además de su tamaño, Constitución se destaca por su nivel de actividad. La Línea Roca transporta alrededor de 440.000 pasajeros por día, mientras que el movimiento total dentro de la estación supera las 200.000 personas diarias entre ingresos y egresos.

Un proceso de restauración a gran escala

En 2017 comenzó un ambicioso plan de obras que tuvo como objetivo recuperar el valor patrimonial del edificio y modernizar sus instalaciones. Los trabajos incluyeron la restauración de la fachada sobre la avenida Brasil, la recuperación de las mansardas originales y la reposición de mármol de Carrara en distintos sectores, respetando el diseño histórico.

El interior también fue completamente renovado, con mejoras en el hall central, las boleterías tradicionales, los baños y los techos que cubren los andenes, logrando mayor luminosidad y confort para los usuarios.

Estación Constitución. Foto: Gobierno de la Ciudad.

Un nodo de transporte multimodal

Uno de los cambios más relevantes se produjo en el subsuelo, donde se optimizó la conexión directa con la Línea C de subte, incorporando nuevos espacios comerciales, áreas de servicio y una mejor iluminación natural.

A esto se suma el Centro de Trasbordo Constitución, que articula trenes, subtes y el Metrobus Sur, ordenando la circulación de más de un millón de personas por día. El complejo también integra estaciones de bicicletas públicas, facilitando la movilidad sustentable.

Servicios, conectividad y entorno urbano

Entre las principales características de la estación se destacan:

una cubierta vidriada de gran extensión,

escaleras peatonales y mecánicas,

ascensores,

accesos automatizados,

nuevas boleterías,

andenes ampliados,

solados guía para personas con discapacidad visual,

terminales de recarga SUBE,

iluminación LED.

En términos de conectividad, el nodo articula:

una línea ferroviaria,

34 líneas de colectivos,

la Línea C de subte,

dos estaciones de Ecobici.

Estación Constitución. Foto: Instagram @recorre.ba

La intervención también abarcó el entorno urbano, con la renovación de plazas y veredas, nueva iluminación, una cúpula vidriada de gran escala y una pantalla LED informativa que brinda datos en tiempo real sobre el tránsito y el transporte público.