Cierre total por un año en un acceso clave al Monumental:

Avanzan las obras en Núñez Foto: Redes

Un cambio vial de enorme impacto comenzó a sentirse desde este miércoles 11 de marzo de 2026, cuando el Gobierno de la Ciudad dispuso el corte total de la calle La Pampa entre Figueroa Alcorta y Lugones, un acceso fundamental para quienes se dirigen al Estadio Monumental. La interrupción, que se extenderá aproximadamente durante un año, forma parte de un ambicioso proyecto urbano que promete modificar por completo la circulación en el corredor norte porteño.

La obra, conocida como “Anillo Pampa”, incluye la construcción de un moderno túnel vehicular doble mano, un paso peatonal y ciclista con vistas al Aeroparque y nuevas conexiones que unirán de manera directa Palermo, Belgrano y la Costanera. Su desarrollo coincide con los avances en la ampliación del Puente Labruna, otro punto neurálgico para los hinchas de River.

¿Por qué cierran La Pampa por un año?

El cierre responde a la necesidad de iniciar excavaciones profundas y obras estructurales que permitirán construir:

Un túnel vehicular de cuatro carriles , pensado para descongestionar accesos y conectar zonas actualmente aisladas por vías férreas, avenidas y autopistas.

Un paso peatonal y ciclovía elevada , que funcionará como mirador panorámico hacia el Aeroparque Jorge Newbery.

Un distribuidor vial elevado que será parte del nuevo “Anillo Pampa”, una estructura que integrará espacios verdes, senderos y áreas de circulación totalmente renovadas.

Las autoridades aseguran que, una vez finalizada, la obra resolverá una desconexión histórica entre los barrios del norte y la zona ribereña, donde miles de personas circulan a diario.

La zona estará cortada un año Foto: Redes

Colectivos desviados y cambios de circulación

El corte también afecta al transporte público. Dos líneas muy utilizadas tendrán modificaciones durante todo el tiempo que duren las obras:

Línea 28: ya no llegará a La Pampa para tomar Figueroa Alcorta; ahora desviará antes y utilizará el puente Scalabrini Ortiz para dirigirse hacia la Costanera.

Línea 130: su ramal habitual por los Bosques de Palermo dejará de utilizar el tramo Pampa–Lugones–Dorrego y pasará a circular por la avenida Del Libertador.

Además, los ingresos y egresos de Avenida Lugones en la altura de La Pampa quedarán cerrados durante toda la obra, obligando a los conductores a utilizar alternativas como Udaondo u Ombúes.

Mapa de cortes Foto: Redes

¿Cómo impacta en los hinchas de River?

Para quienes asistan al Estadio Monumental durante este período —ya sea por partidos o recitales— la recomendación es planificar el viaje con anticipación. Con el corte total y los desvíos de colectivos, se prevé un aumento del tránsito en la zona y mayores demoras en días de eventos masivos.

La situación coincide con las obras internas que River está llevando adelante para continuar la transformación del Monumental, lo cual vuelve la movilidad en el área aún más sensible.

Una obra que busca cambiar la Ciudad

Aunque el cierre representa una complicación considerable para muchos vecinos, automovilistas y fanáticos del fútbol, el proyecto del Anillo Pampa apunta a modernizar por completo uno de los corredores más saturados de Buenos Aires.

El nuevo túnel pasará por debajo de Lugones, la Autopista Illia y las vías del Belgrano Norte, generando una conexión fluida entre los barrios y la ribera. La estructura peatonal permitirá circular de manera segura y sumar un nuevo punto panorámico en la Ciudad.

Según los funcionarios porteños, el proyecto será un hito urbano y mejorará significativamente la movilidad hacia el norte y el Aeroparque una vez finalizado.

¿Cuándo terminará?

La obra inició formalmente el 11 de marzo de 2026 y se espera que se extienda hasta mediados de 2027, siempre dependiendo del ritmo de los trabajos y las condiciones del terreno.