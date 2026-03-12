Eduardo Chacho Coudet en River. Foto: X @RiverPlate

Eduardo “Chacho” Coudet debuta como director técnico de River en el partido del jueves 12 de marzo frente a Huracán en Parque Patricios. La estadística le da un resultado parejo a la hora de realizar su estreno desde el banco de suplentes.

En sus ocho comienzos al frente de un equipo, el “Chacho” cosecha tres victorias, tres derrotas y dos empates. En una de esas igualdades, luego cayó por penales, ya que se trataba de un duelo de eliminación directa.

Eduardo Chacho Coudet en River. Foto: X @RiverPlate

La caída se dio en su presentación como entrenador del Alavés, último club que dirigió, y quedó eliminado de la Copa del Rey ante Deportiva Minera, de la cuarta división del fútbol español. Tras el 2-2 al finalizar el alargue, el conjunto de Vitória cayó 4-2 desde los doce pasos.

Coudet estuvo al frente de Rosario Central y Racing, en Argentina; Tijuana, en México; Internacional y Atlético Mineiro, en Brasil; y Celta de Vigo y Alavés, en España. Su vuelta a River será el tercer paso del exfutbolista al mando de un equipo argentino.

Uno por uno, todos los debuts de Eduardo Coudet en los clubes donde dirigió:

En Rosario Central debutó con una victoria frente a Racing, en un recordado partido donde Franco Cervi convirtió casi desde mitad de cancha en El Cilindro, y rompió el récord de Sebastián Saja como valla invicta más longeva en el arco de La Academia.

Las cosas no salieron tan bien al mando de Tijuana, donde perdió 0-2 contra Cruz Azul, e inauguró un ciclo que duraría poco en el club mexicano.

Eduardo "Chacho" Coudet. Foto: EFE

Unos meses más tarde se sentaría en el lugar que hoy ocupa Gustavo Costas, y volvería a verse derrotado en su debut contra Unión de Santa Fe, por 2-1.

Su primera experiencia en Brasil, de la mano de Inter de Porto Alegre, iniciaría con una victoria por 1-0 contra Juventude.

Luego, el 20 de noviembre de 2020, caería por 4-2 frente al Sevilla, cuando se estrenaba con el Celta de Vigo. Pese a haber dado vuelta el partido a los 36 minutos del primer tiempo, Sergio Escudero y Munir El Haddadi arruinaron el comienzo del argentino.

En Atlético Mineiro comenzó con un triunfo frente a Caldense por 2-1, con un doblete de Hulk, por la primera fecha del Campeonato Mineiro.

Coudet Foto: redes

Su segundo paso por Inter de Porto Alegre arrancó con un empate en 1 contra RB Bragantino, paso donde llegaría a las semifinales de la Copa Libertadores, derrotando al River de Demichelis en los octavos de final.

Su último debut, con Alavés, fue 2-2 por la Copa del Rey. De esta manera, el Chacho buscará balancear a su favor una estadística que no termina por sonreírle, en el partido por la fecha 10 del Torneo Apertura, donde River se enfrenta a Huracán en el Palacio Ducó.

Así llegan River y Huracán al estreno del Chacho Coudet