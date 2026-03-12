Coudet hace su estreno en River contra Huracán: cómo le fue al “Chacho” cada vez que debutó como entrenador
Eduardo Coudet vuelve a dirigir en el fútbol argentino y debuta en el “Millonario” por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. Cómo le fue en cada una de sus presentaciones.
Eduardo “Chacho” Coudet debuta como director técnico de River en el partido del jueves 12 de marzo frente a Huracán en Parque Patricios. La estadística le da un resultado parejo a la hora de realizar su estreno desde el banco de suplentes.
En sus ocho comienzos al frente de un equipo, el “Chacho” cosecha tres victorias, tres derrotas y dos empates. En una de esas igualdades, luego cayó por penales, ya que se trataba de un duelo de eliminación directa.
La caída se dio en su presentación como entrenador del Alavés, último club que dirigió, y quedó eliminado de la Copa del Rey ante Deportiva Minera, de la cuarta división del fútbol español. Tras el 2-2 al finalizar el alargue, el conjunto de Vitória cayó 4-2 desde los doce pasos.
Coudet estuvo al frente de Rosario Central y Racing, en Argentina; Tijuana, en México; Internacional y Atlético Mineiro, en Brasil; y Celta de Vigo y Alavés, en España. Su vuelta a River será el tercer paso del exfutbolista al mando de un equipo argentino.
Uno por uno, todos los debuts de Eduardo Coudet en los clubes donde dirigió:
En Rosario Central debutó con una victoria frente a Racing, en un recordado partido donde Franco Cervi convirtió casi desde mitad de cancha en El Cilindro, y rompió el récord de Sebastián Saja como valla invicta más longeva en el arco de La Academia.
Las cosas no salieron tan bien al mando de Tijuana, donde perdió 0-2 contra Cruz Azul, e inauguró un ciclo que duraría poco en el club mexicano.
Unos meses más tarde se sentaría en el lugar que hoy ocupa Gustavo Costas, y volvería a verse derrotado en su debut contra Unión de Santa Fe, por 2-1.
Su primera experiencia en Brasil, de la mano de Inter de Porto Alegre, iniciaría con una victoria por 1-0 contra Juventude.
Luego, el 20 de noviembre de 2020, caería por 4-2 frente al Sevilla, cuando se estrenaba con el Celta de Vigo. Pese a haber dado vuelta el partido a los 36 minutos del primer tiempo, Sergio Escudero y Munir El Haddadi arruinaron el comienzo del argentino.
En Atlético Mineiro comenzó con un triunfo frente a Caldense por 2-1, con un doblete de Hulk, por la primera fecha del Campeonato Mineiro.
Su segundo paso por Inter de Porto Alegre arrancó con un empate en 1 contra RB Bragantino, paso donde llegaría a las semifinales de la Copa Libertadores, derrotando al River de Demichelis en los octavos de final.
Su último debut, con Alavés, fue 2-2 por la Copa del Rey. De esta manera, el Chacho buscará balancear a su favor una estadística que no termina por sonreírle, en el partido por la fecha 10 del Torneo Apertura, donde River se enfrenta a Huracán en el Palacio Ducó.