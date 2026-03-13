Cambian los recorridos de los colectivos en el AMBA:

Cambian los recorridos de los colectivos en el AMBA.

El Gobierno de la República Argentina implementó modificaciones en los recorridos de algunas líneas de colectivos que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). A partir de estos cambios, los pasajeros deberán estar atentos a cuáles serán los trayectos afectados y cómo impactarán en sus viajes diarios.

Las líneas de colectivos que se verán afectadas por los cambios de recorridos

Los cambios en los parámetros operativos de las líneas 128, 158 y la fusión de la 32 y 75, fueron dispuestos por la Secretaría de Transporte “con el objetivo de mejorar la eficiencia del servicio público”.

Al explicar la reestructuración de las líneas operadas por la empresa El Puente S.A.T., desde el Ejecutivo explicaron que “forma parte del proceso de mejora de la red, buscando optimizar recorridos, reducir superposiciones, reforzar los tramos de mayor demanda y facilitar la combinación con otros medios de transporte”.

En este sentido, indicaron que con estos propósitos se apunta a garantizar “un servicio más eficiente y equilibrado para los usuarios” del transporte público en el territorio metropolitano.

Cambian los colectivos en el AMBA. Foto: NA.

Fusión Líneas 32 Y 75

Las líneas 32 y 75 se fusionan en una única línea 32, que contará con tres recorridos entre Once y Remedios de Escalada. Además, se crea el nuevo Recorrido C que conecta Remedios de Escalada con la Estación Hospitales de la Línea H del subte, fomentando el trasbordo entre distintos modos de transporte.

Principales cambios:

El ex ramal A de la línea 75 deja su cabecera en Retiro, para pasar a operar de Once hacia el sur , fortaleciendo el tramo entre Once y Lanús, donde se encuentra el mayor flujo de pasajeros.

Se unifican las cabeceras de ambas líneas en Remedios de Escalada, para una mejor operatoria y regularidad de los servicios.

Se agrega un fraccionamiento (recorrido C) entre Remedios de Escalada y la estación “Hospitales” de la línea H de subte, a fines de facilitar la combinación intermodal y reforzar los servicios en el tramo con alta demanda en horas pico.

Se suprime el recorrido B de la línea 75.

La “nueva línea 32” operará de la siguiente manera:

Recorrido A Plaza de Miserere (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) – Remedios de Escalada (Partido de Lanús – Provincia de Buenos Aires), con frecuencias entre 6 y 8 minutos.

Recorrido B (por Rucci) Plaza de Miserere (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) – Remedios de Escalada (Partido de Lanús – Provincia de Buenos Aires), con frecuencias entre 11 y 16 minutos.

Recorrido C (por Rucci) Hospitales (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) – Remedios de Escalada (Partido de Lanús – Provincia de Buenos Aires), con frecuencias entre 9 y 12 minutos.

Cambian los colectivos en el AMBA. Foto: Foto generada con IA

Línea 128

Se incorpora un nuevo recorrido fraccionado (nuevo recorrido B), entre Pompeya y Plaza Italia, con el objetivo de incrementar los servicios en el tramo con mayor demanda de pasajeros en hora pico.

Los servicios de la línea 128 quedan conformados de la siguiente manera:

Recorrido A Plaza Italia (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) – Valentín Alsina (Partido de Lanús – Provincia de Buenos Aires), con frecuencias entre 6 y 9 minutos

Recorrido B Plaza Italia (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) – Nueva Pompeya (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), con frecuencias entre 5 y 7 minutos.

Ambos recorridos operarán el servicio troncal en horas pico, con una frecuencia conjunta de 3 minutos.

Cambian los colectivos en el AMBA. Foto: ciudad

Línea 158

Se prolonga el recorrido actual desde Pompeya hasta Parque Patricios, para alcanzar la estación de subte “Hospitales” de la línea H, promoviendo la combinación con otros modos de transporte.

La línea queda conformada de la siguiente manera: