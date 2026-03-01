Aumento del transporte público.

En marzo del 2026 llegan por lo menos siete aumentos confirmados. Aquellos son alquileres, prepagas, colectivos, peajes, subte y la cuota de los colegios. Con precios diferenciales para capital y provincia en transporte.

Además, estos incrementos no solo impactarán en los gastos mensuales básicos, sino que también tendrán un efecto indirecto en el consumo general y en la planificación financiera de los hogares. Frente a este escenario, muchas familias deberán reorganizar prioridades, revisar contratos y evaluar alternativas para sostener su presupuesto en un contexto de presión sostenida sobre el costo de vida.

Qué aumentos se vienen en el mes de marzo

Las prepagas aumentarán entre un 2,9% y un 3,2% en sus cuotas, y también aplicará a los copagos. Los detalles pueden consultarse en la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), donde se ven las tarifas, prestadores y modalidades de cobertura.

Prepagas. Foto: NA

Por su parte, los alquileres que aún se rigen bajo la derogada ley aumentarán en un 33,80%, y el índice de contratos de locación (ICL) refleja que en febrero la suba fue del 34,6%.

En otro orden, las cuotas de los colegios privados subvencionados estatalmente subirán a un 6% en marzo en CABA. Mientras que en la provincia de Buenos Aires, los gremios esperan acordar en los próximos días una suma similar a la porteña.

Aumentos en transporte en provincia

Los colectivos 200 en adelante de la provincia de Buenos Aires aumentarán un 4,9%:

El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasaría de $685,11 a $718,68;

Tramo de 3 a 6 km : de $763,28 a $800;

Tramo de 6 a 12 km : de $822 a $862,27;

Viajes de 12 a 27 km: $924.

Boleto Estudiantil. Foto: NA

En el AMBA el aumento se registrará a partir del 16 de marzo en 104 líneas:

0-3 km : $700 | sin SUBE registrada: $1113

3-6 km: $779,78 | sin SUBE registrada: $1239,85

6-12 km: $839,86 | sin SUBE registrada: $1335,38

12-27 km : $899,99 | sin SUBE registrada: $1430,98

Más de 27 km: $959,71 | sin SUBE registrada: $1525,94

Aumentos en transporte en CABA

Colectivos

En las 31 líneas de CABA, el aumento será de un 5,1% y para SUBE registrada los montos quedarán en:

El boleto mínimo de colectivos hasta 3 km: $683,26.

Recorrido de 3 a 6 km : $759,22.

Recorrido de 6 a 12 km : $817,72.

Recorrido de 12 a 27 km: $876,28.

En CABA, también subirán las tarifas del subte. El pasaje subió 3,25% y pasó de $1320 a $1363 en marzo. Mientras que el boleto sin sube registrada será de $1466,52.

Peajes en CABA

Motocicletas : $650 (y $750 en hora pico).

Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1300 (y $1500 en hora pico).

Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $2600 (y $3000 en hora pico).

Aumentan los peajes Foto: IA/Canal26