Una reconocida línea de colectivos dejó de operar y 500 trabajadores quedaron a la deriva. Foto: redes

La empresa El Nuevo Halcón, responsable de la línea 148 que unía la estación Constitución con distintas localidades del sur del conurbano bonaerense como Florencio Varela y San Francisco Solano, cerró definitivamente sus puertas tras atravesar una profunda crisis económica y un conflicto con sus trabajadores.

Según la información que trascendió, los directivos de la firma comunicaron el cierre y avanzaron con la venta de la terminal ubicada en Quilmes con el objetivo de reunir fondos para afrontar parte de la deuda con su plantel.

La línea 148 dejó de funcionar. Foto: Wikipedia.

La compañía mantenía compromisos pendientes con cerca de 500 empleados, entre ellos el pago del medio aguinaldo de diciembre y los sueldos correspondientes a enero y febrero.

En cuanto al servicio que conectaba Plaza Constitución con San Francisco Solano, y que atravesaba diferentes puntos del Conurbano Sur como Quilmes y Florencio Varela, las prestaciones serían redistribuidas entre otras empresas del sector.

Los recorridos con destino a San Francisco Solano pasarían a ser operados por San Vicente, firma vinculada al Grupo DOTA. En tanto, los servicios hacia Florencio Varela quedarían bajo la administración de Expreso Quilmes (línea 98), cuya propiedad comparten el Grupo DOTA y la SAES, empresa que también gestiona la línea 85.

La línea 148 dejó de funcionar. Foto: redes sociales.

Dos colectivos que recorren CABA se fusionaron: la icónica línea que deja de funcionar

Dos colectivos que eran muy utilizados por sus usuarios se unirán, según anunció el Gobierno de la Ciudad en una resolución publicada en los últimos días de enero 2026. Si bien la propuesta había llegado a las autoridades en diciembre, en los últimos días obtuvo la aprobación oficial.

Se trata de las líneas 99 y 106, que habían hecho una presentación previa que tuvo importantes cambios, a diferencia de lo que suele ocurrir habitualmente. Los foros participativos suelen ser un paso formal, sin grandes modificaciones al proyecto inicial. Sin embargo, en el caso de estos servicios se dieron cambios.

Línea 106 de colectivos. Foto: Instagram Ciudad de Bondis.

Esta vez, se sumaron 13 presentaciones a los cambios que fueron solicitados por la empresa. Además, se agregaron presentaciones ciudadanas y cinco impugnaciones de otras empresas, junto con una cámara empresaria. La Comuna 7 también hizo una presentación formal, en referencia a diversos aspectos que contemplaba el nuevo recorrido.

Finalmente, la Secretaría de Transporte de la Ciudad aprobó el expediente pero con las modificaciones realizadas.

Colectivos: cómo funcionará la línea 106, tras fusionarse con la 99

En detalle, la línea 106 de colectivos tendrá su ramal A con el recorrido actual, que une Retiro a Liniers a través de Av. Santa Fe - Rodríguez Peña. Por ende, quedó sin efecto la rectificación que indicaba en Av. Leandro N. Alem – Av. Córdoba. El camino de retorno tendrá leves cambios, con Paraguay - Ayacucho - Santa Fe.

La línea que desaparecerá es la 99, ya que ese colectivo pasará a ser el ramal B de la 106. Saldrá de la terminal de Córdoba y Madero y hará un camino extendido, alcanzando la estación de Liniers. De esta manera, compartirá la cabecera con el ramal A.

Línea 99 de colectivos. Foto: Instagram Ciudad de Bondis.

Una diferencia que se colocó con respecto a la propuesta original es que el colectivo seguirá pasando por Av. Avellaneda en sentido al centro, lo que responde al pedido de la Comuna 7. Más allá de que aceptó la propuesta, el GCBA “presenta problemas de baja velocidad comercial, [por lo que] se realizarán estudios complementarios de tránsito en pos de efectivizar medidas que favorezcan al eficiente desempeño de la línea”.

Más allá de estos cambios, la propuesta original resistió al resto del proyecto colocado por los colectivos 99 y 116. Uno de ellos es que ya no pasarán por la calle Viamonte, entre Uruguay y el Bajo, para seguir por Av. Corrientes.