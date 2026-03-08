¿Cuándo comienzan a volar los aviones F-16 que compró Argentina? Foto: Fuerza Aérea

Los aviones caza F-16 que Argentina le compró a Dinamarca ya se encuentran en nuestro país a la espera de poder ser utilizados por primera vez. En ese contexto, se confirmó la fecha en que levantarán vuelo en territorio nacional.

Esto se debe a que los F-16 ya cuentan con el equipamiento necesario para volar de manera segura y son una herramienta logística que moderniza el sistema de la Fuerza Aérea Argentina.

Los aviones F-16. X @luispetri

¿Cuándo comenzarán los vuelos de entrenamiento de los cazas F-16?

La fecha elegida para comenzar con los vuelos de entrenamiento de los cazas F-16 es mediados de marzo, los cuales están en el Área de Material Río Cuarto, con sitio en Las Higueras.

Por tanto, a partir de la segunda parte del tercer mes del año, empezarán a surcar los cielos del Gran Río Cuarto estas aeronaves recientemente adquiridas.

Cabe recordar que los aviones F-16 llegaron a nuestro país en diciembre del 2025 a la Base Aérea, en el marco de un acto oficial que fue encabezado por el propio presidente Javier Milei. Incluso, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, el mandatario hizo referencia en su discurso a estas aeronaves, destacando el valor estratégico de la adquisición.

En aquella oportunidad, tras la ceremonia de bienvenida de los aviones, se abrieron las puertas del Área de Material a fin de que los civiles allí reunidos pudieran apreciar de cerca el poderío de ellos.

Los aviones F16 de la Fuerza Aérea Argentina. Foto: Ministerio de Defensa.

Hay que recordar que los cazas adquiridos por Argentina provenientes de Dinamarca ya cuentan con un equipo logístico que moderniza sus sistemas. Se trata de aviones supersónicos con los que el país puede ponerse al día en cuanto a la modernización de la flota aeronáutica de la Fuerza Aérea y funcionan como elementos disuasorios en caso de algún tipo de conflicto bélico que pudiera presentarse en el futuro, además de completar funciones de vigilancia y rastreo.

Qué es Top Aces, la compañía que entrenará a los pilotos argentinos de F‑16

La reciente adjudicación de un contrato millonario volvió a situar a Top Aces en el centro de la escena de la defensa argentina. Esta empresa canadiense, con más de dos décadas de trayectoria en entrenamiento aéreo avanzado, será la encargada de formar a los pilotos de F‑16 de la Fuerza Aérea Argentina.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció el 24 de febrero la adjudicación de un contrato de US$ 33.193.783, destinado a que los pilotos argentinos alcancen una capacidad operativa independiente sin necesidad de continuar entrenando fuera del país. El programa se desarrollará principalmente en el Área Material Río Cuarto, en Córdoba, donde estarán basados los F‑16. Las actividades se extenderán hasta el 30 de junio de 2029.

Los aviones caza F-16. Foto: Fuerza Aérea Argentina

Top Aces es considerada una referencia mundial en entrenamiento aéreo avanzado. Sus servicios incluyen:

Adversarios aire‑aire (Red Air)

Apoyo aéreo cercano

Entrenamiento para controladores aéreos avanzados

Un salto cualitativo hacia 2029

Además del entrenamiento técnico, este programa busca fortalecer la preparación de pilotos e instructores en maniobras avanzadas, simulaciones de combate y procedimientos tácticos de última generación. Todo esto apunta a convertir a la Fuerza Aérea Argentina en una institución con mayor autonomía y mejor capacidad de respuesta.

Con este contrato, Argentina no solo apuesta por la modernización, sino también por el desarrollo de una doctrina de entrenamiento propia, apoyada en estándares internacionales y en la experiencia de una de las empresas líderes en el sector.