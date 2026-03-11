Beneficio PAMI Foto: Foto generada con IA

En 2026, millones de jubilados y pensionados cuentan con un beneficio clave que PAMI mantiene vigente en todo el país: la entrega gratuita de anteojos recetados, además de otros insumos médicos esenciales que forman parte del programa de cobertura integral del organismo. Esta prestación, totalmente universal para quienes estén afiliados, se gestiona de manera simple y sin necesidad de realizar trámites presenciales extensos.

¿Qué incluye el beneficio gratuito de PAMI?

El programa ofrece un par de lentes para visión cercana y otro para visión lejana por año prestacional, o bien la opción de solicitar lentes bifocales, siempre según la indicación del oftalmólogo tratante. En caso de que el afiliado requiera bifocales por primera vez, algunas agencias pueden pedir una prueba llamada escala FIN para verificar la correcta adaptación al tipo de lente.

Además de los anteojos, PAMI continúa brindando otros insumos gratuitos, como colchones antiescaras, trapecios ortopédicos, inodoros portátiles y pañales para adultos, todos gestionables mediante canales digitales o en prestadores adheridos. Estas coberturas benefician especialmente a personas con movilidad reducida o patologías crónicas.

Cobro de jubilados Foto: Foto generada con IA

Quiénes pueden solicitarlo

El beneficio está disponible para todos los afiliados de PAMI, sin importar su edad o lugar de residencia. Si el jubilado no puede trasladarse, un familiar o apoderado puede realizar la gestión en su nombre, siempre presentando su documentación correspondiente. Sin embargo, la persona titular deberá concurrir al menos una vez a la óptica para la prueba de los lentes.

Documentación necesaria

Para iniciar el trámite, PAMI solicita:

DNI del afiliado

Credencial de afiliación

Orden Médica Electrónica (OME) emitida por un oftalmólogo de la cartilla

La receta electrónica tiene una validez de 150 días, y no es necesario imprimirla, ya que queda registrada en el sistema y puede ser consultada tanto por el prestador médico como por la óptica.

Jubilados Foto: Foto generada con IA

Cómo hacer el trámite paso a paso

Consultar a un oftalmólogo de la cartilla PAMI, quien emitirá la OME con la prescripción correspondiente. Con la orden en el sistema, el afiliado puede elegir cualquier óptica adherida del país. Presentarse en la óptica con DNI y credencial para seleccionar el armazón disponible. La fabricación de los lentes suele demorar entre 7 y 20 días, según el proveedor.

Para conocer las ópticas habilitadas, PAMI ofrece su buscador online en pami.org.ar o la línea de atención 138.

Un beneficio clave para el bolsillo y la calidad de vida

En un contexto económico desafiante, la posibilidad de acceder a anteojos gratis representa un alivio importante para jubilados y pensionados. El programa no solo reduce gastos esenciales, sino que garantiza acceso equitativo a herramientas que mejoran la visión, la movilidad y la autonomía diaria.