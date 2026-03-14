Aumento de colectivos. Foto: NA

El boleto de los colectivos de jurisdicción nacional que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volverá a aumentar desde este lunes 16 de marzo. La actualización, dispuesta por la Secretaría de Transporte de la Nación Argentina, será del 7,6% y corresponde al último tramo del incremento tarifario total de 41,46% definido por el Gobierno nacional.

Con este ajuste, el boleto mínimo para las 104 líneas nacionales que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el Conurbano Bonaerense pasará de $650 a $700. Estas líneas son utilizadas a diario por millones de pasajeros que viajan entre Capital y distintos municipios del Gran Buenos Aires.

Aumenta el boleto de colectivo. Foto: Secretaría de Transporte

El incremento completa la suba escalonada iniciada a comienzos del 2026. El tramo anterior se aplicó en febrero, cuando la tarifa mínima pasó de $494,83 a $650. Según lo establecido por la cartera de Transporte, el objetivo de las actualizaciones es recomponer gradualmente los costos del sistema.

Aumenta el colectivo: cuánto costará el boleto

A partir del lunes 16 de marzo, el nuevo cuadro tarifario quedará establecido de la siguiente manera:

El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros) costará $700 ;

Los viajes de 3 a 6 kilómetros tendrán un valor de $779,78 ;

Los recorridos de 6 a 12 kilómetros costarán $839,86 ;

Los trayectos de 12 a 27 kilómetros se ubicarán en $899,99 ;

Mientras que los viajes de más de 27 kilómetros alcanzarán los $959,71.

Para quienes utilicen una tarjeta Tarjeta SUBE sin nominalizar, las tarifas serán considerablemente más altas. En esos casos, los valores oscilarán entre $1113 y $1525,94, de acuerdo con la distancia recorrida.

Las líneas alcanzadas por el aumento incluyen a las principales rutas de colectivos que atraviesan el AMBA. Entre ellas son:

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Aumento del colectivo. Foto: Imagen generada por Copilot AI por Canal 26

La actualización se produce en un contexto en el que también se registraron aumentos en las líneas de colectivos administradas por otras jurisdicciones. A comienzos de marzo, los servicios que circulan dentro de la provincia de Buenos Aires registraron una suba del 4,9%, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires el incremento fue del 5,1%.

Desde el 2025, las tarifas del transporte público se actualizan mensualmente en base a la inflación, con un adicional del 2% sobre el valor anterior. Pese al nuevo aumento, aún persisten diferencias entre los distintos cuadros tarifarios del AMBA: las líneas que dependen del gobierno de Axel Kicillof presentan un boleto mínimo de $832,57 en marzo, lo que implica una brecha superior al 18% respecto de las líneas nacionales.

En cambio, en la Ciudad de Buenos Aires el boleto mínimo es de $681,85, por lo que, tras el ajuste del 16 de marzo, las líneas nacionales pasarán a ser hasta un 2,6% más caras que las que operan exclusivamente dentro del territorio porteño. Además, el próximo incremento tarifario para las líneas de jurisdicción provincial y porteña está previsto para el 1° de abril.