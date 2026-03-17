¿Qué pasa con el 23 de marzo? Foto: Foto generada con IA

El mes de marzo trae uno de los momentos más esperados por miles de argentinos: un nuevo fin de semana largo. Y como suele pasar cada año, surge la misma duda: ¿el lunes 23 de marzo se trabaja o es feriado? La respuesta es clave para quienes planean una escapada, una reunión familiar o simplemente reorganizar su rutina laboral.

¿Es feriado el lunes 23 de marzo?

No. El lunes 23 de marzo de 2026 no es un feriado nacional, sino un día no laborable con fines turísticos.Esto significa que:

La actividad laboral no es obligatoria .

La decisión final depende de cada empleador en el sector privado.

En el sector público, educativo y bancario, generalmente no se trabaja.

Esta modalidad se utiliza para extender fines de semana y fomentar el turismo interno, ya que queda ubicado justo antes del feriado nacional del martes.

El 23 de febrerohabrá descanso extra Foto: Foto generada con IA

Martes 24 de marzo: feriado inamovible

Lo que sí es feriado, y para todos, es el martes 24 de marzo, cuando se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.Al ser un feriado inamovible, implica:

No hay clases ni actividad en organismos públicos.

Los trabajadores que deban trabajar ese día cobran pago doble según la ley laboral argentina.

Este feriado recuerda a las víctimas de la última dictadura militar y es una fecha central del calendario nacional.

¿Cómo funcionarán los servicios el lunes 23?

Aunque el lunes es día no laborable, muchos servicios funcionan, pero con modalidad reducida:

Transporte público: frecuencias más bajas.

Bancos: sin atención al público.

Escuelas: sin clases.

Administración pública: no abre sus puertas.

Comercios: algunos abren normalmente, otros no, según decisión del dueño.

Por eso, conviene revisar horarios y planificar trámites o actividades con anticipación.

Feriado, calendario. Foto: Grok AI.

Sector privado: ¿se trabaja o no?

En las empresas privadas, la decisión la toma el empleador. Puede que:

Se trabaje de manera habitual

Se otorgue el día como descanso

Se aplique un esquema reducido

En caso de trabajar, se paga como día normal, sin recargo. Esto lo diferencia claramente del feriado del martes 24.

Un fin de semana extralargo de cuatro días

Con la combinación de sábado 21, domingo 22, lunes 23 no laborable y martes 24 feriado, marzo ofrece un fin de semana de cuatro días, ideal para:

escapadas cortas,

actividades recreativas,

visitar familiares,

o simplemente descansar.

Este tipo de fines de semana son muy valorados por el sector turístico, que suele registrar altos niveles de ocupación y multiplicar ofertas promocionales.

Por qué importa la diferencia entre feriado y día no laborable

Aunque parecen lo mismo, no lo son:

Feriado: descanso obligatorio, pago doble si se trabaja.

Día no laborable: decisión del empleador y pago normal si se trabaja.

Conocer esta diferencia ayuda a evitar confusiones, organizar mejor la agenda y saber qué esperar del funcionamiento general del país.

Planificá tu fin de semana largo

Si estás pensando en viajar, tené en cuenta:

Las rutas y terminales suelen tener mayor movimiento .

Los precios de hospedaje pueden aumentar por demanda.

Conviene reservar con anticipación si planeás una escapada.

Si preferís quedarte en tu ciudad, muchos destinos urbanos ofrecen programación especial durante los fines de semana largos.