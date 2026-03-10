Llegan dos findes largos en 10 días Foto: Foto generada con IA

El 2026 llega con una excelente noticia para quienes aman las escapadas cortas y los descansos estratégicos: habrá un período de solo 10 días que concentrará dos fines de semana largos consecutivos, convirtiéndose en uno de los momentos del año más atractivos para viajar, desconectar o planificar actividades familiares. Este patrón surge de la combinación entre feriados inamovibles, días no laborables con fines turísticos y fechas religiosas, todas incluidas en el calendario oficial publicado por el Gobierno nacional.

Un marzo con descanso XL

El primer bloque de este período especial se da en marzo, uno de los meses más esperados del calendario 2026. Allí se combinarán dos fechas clave: el lunes 23 de marzo, declarado día no laborable con fines turísticos, y el martes 24 de marzo, correspondiente al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, feriado inamovible. Esta estructura genera un fin de semana largo de cuatro días, que irá del sábado 21 al martes 24 de marzo.

Según lo establecido en la normativa oficial, estos feriados fueron seleccionados para favorecer la actividad turística y dinamizar el movimiento económico en destinos de todo el país. El 23 de marzo es uno de los tres días turísticos definidos por el Gobierno, medida que busca ampliar la oferta de fines de semana extendidos y permitir una mejor organización del ocio.

Calendario marzo Foto: Foto generada con IA

Abril continúa el descanso: Malvinas y Semana Santa

El segundo fin de semana largo dentro de este ciclo de 10 días se ubica en abril, donde dos acontecimientos centrales vuelven a coincidir: el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y la Semana Santa, lo que genera un descanso extendido del 2 al 5 de abril. El jueves 2 es feriado inamovible por Malvinas, a la vez que coincide con Jueves Santo, considerado día no laborable; el viernes 3 es Viernes Santo, también feriado inamovible. Esta combinación forma otro período de cuatro días que se suma al descanso previo en marzo.

De esta manera, en apenas 10 días, el calendario 2026 ofrece dos fines de semana largos de cuatro días cada uno, un fenómeno poco frecuente que permite planificar viajes más extensos sin necesidad de pedir vacaciones adicionales.

Feriado, calendario. Foto: Grok AI.

Un impulso clave para el turismo nacional

El diseño del calendario 2026 responde a una estrategia clara: impulsar el turismo interno, especialmente en temporadas donde históricamente la actividad baja. Los días no laborables con fines turísticos fueron incorporados con este objetivo, reforzado además por la posibilidad de combinar distintos asuetos para extender los fines de semana.

Los especialistas del sector señalan que estos períodos impactan positivamente en regiones dedicadas a la hotelería, la gastronomía y el transporte, donde se registra un repunte notable en reservas y consumo durante los fines de semana largos. La política de “puentes turísticos” ya demostró su eficacia en años anteriores, y el 2026 no será la excepción.

Un comienzo de año ideal para planificar

Con este panorama, los argentinos tienen la oportunidad de comenzar a organizar viajes y actividades desde temprano. Marzo y abril no solo estarán cargados de significado histórico y religioso, sino que se convertirán en el primer gran momento del año para una pausa en medio del ritmo cotidiano.

El 2026 se perfila así como un año lleno de posibilidades, donde en solo 10 días será posible disfrutar dos fines de semana largos pensados para descansar, viajar y reconectar.