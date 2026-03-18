Avanzan las obras Foto: Gobierno de la Ciudad

Desde este miércoles por la noche se puso en marcha un importante reordenamiento del tránsito en el barrio porteño de Villa Urquiza por el avance de la construcción del nuevo Paso Bajo Nivel (PBN) de la avenida Álvarez Thomas, una obra clave para mejorar la conectividad y reducir demoras en uno de los puntos más congestionados de la Comuna 12.

La medida implica el cierre total del tradicional cruce a nivel del Ferrocarril Mitre y la apertura de un paso provisorio en la calle Miller, además de cambios en sentidos de circulación y restricciones de estacionamiento. Según informó el Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño, el objetivo es reducir riesgos, agilizar el flujo vehicular y modernizar un sector que diariamente utilizan miles de vecinos.

¿Por qué se realiza la obra?

El nuevo túnel bajo nivel forma parte del plan de la Ciudad para eliminar barreras ferroviarias, reducir accidentes y agilizar la circulación. El proyecto contempla:

Un túnel de 255 metros de longitud entre Monroe y Pedro Rivera.

Altura libre de 4,5 metros , apta para autos, colectivos y camiones.

Dos carriles con sentido hacia Av. General Paz .

Pasarelas peatonales accesibles y mejoras urbanísticas.

Según Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), entidad a cargo de los trabajos, la intervención beneficiará a más de 29.000 personas y permitirá agilizar el tránsito de más de 18.000 vehículos diarios.

El mapa de los cortes Foto: Gobierno de la Ciudad

Cortes confirmados: así será el nuevo esquema desde este miércoles

A partir de las 23:00 del 18 de marzo, quedará clausurado el paso a nivel de Álvarez Thomas. La interrupción regirá durante toda la obra.

Paso alternativo: cruce provisorio en Miller

Desde la mañana del jueves 19, se habilitará un paso a nivel alternativo sobre Miller, ubicado a solo 200 metros del cruce original. Este corredor provisorio tendrá:

Dos carriles.

Sentido único hacia Av. General Paz.

Señalización especial y cruces peatonales adaptados.

El paso funcionará durante toda la ejecución del túnel para garantizar la conexión entre ambos lados del barrio.

Desvíos obligatorios para autos y camiones

Con el cierre de Álvarez Thomas, el tránsito deberá utilizar los siguientes corredores alternativos:

Desvío principal para todo tipo de vehículos

Av. Olazábal

Miller

Pedro Rivera

Galván

Opciones adicionales para livianos

Los autos y motos podrán usar también Avenida Monroe, que conecta con el paso bajo nivel Pacheco, inaugurado en 2013 y con 2,80 metros de altura libre. Esto ayudará a descomprimir la zona intervenida.

Cambios en sentidos y estacionamiento

El nuevo esquema también incorpora modificaciones urbanas claves:

Pedro Rivera entre Miller y Galván cambia a sentido único hacia Galván.

Se prohíbe el estacionamiento en:



Estos cambios buscan evitar congestiones y facilitar la circulación de vehículos pesados, especialmente durante horarios pico.

Atención vecinos de Villa Urquiza Foto: Gobierno de la Ciudad

Impacto esperado en el barrio

Aunque la etapa inicial traerá complejidades, el Gobierno porteño remarca que el cierre de la barrera eliminará las demoras históricas provocadas por la espera del tren, mejorará la seguridad y permitirá incrementar la frecuencia ferroviaria.

Además, la obra apunta a resolver uno de los puntos más conflictivos de Villa Urquiza, donde a diario se registran embotellamientos debido al cruce ferroviario. Implementar un paso provisorio es clave para mantener la conectividad mientras avanza la excavación del túnel definitivo.

Qué esperar en los próximos días

Mayor presencia de cartelería y agentes de tránsito.

Cambios progresivos en la circulación interna del barrio.

Ajustes adicionales según avance la obra.

Se recomienda a los conductores salir con más tiempo, evitar la zona en horas pico y seguir los desvíos señalizados.