Obra pública en Villa Urquiza Foto: Foto generada con IA

La Ciudad de Buenos Aires puso en marcha una de las obras de infraestructura más esperadas por los vecinos de Villa Urquiza y barrios cercanos. Se trata de la construcción de un nuevo paso bajo nivel sobre la avenida Álvarez Thomas, que incluye un túnel vehicular, rampas de acceso y una pasarela peatonal elevada, y que permitirá agilizar el tránsito diario de más de 30.000 personas.

El proyecto busca dar una solución definitiva al histórico cruce a nivel con las vías del tren Mitre (ramal José León Suárez), una zona que durante décadas generó largas demoras, embotellamientos y situaciones de riesgo tanto para conductores como para peatones.

Qué incluye la obra y por qué es clave para la movilidad

La intervención contempla la construcción de un túnel vehicular que permitirá atravesar las vías sin interrupciones, evitando las frecuentes barreras bajas. A esto se suma una rampa de acceso diseñada para mejorar la circulación en los alrededores y una pasarela peatonal elevada, pensada para garantizar un cruce seguro y accesible para quienes se desplazan a pie o en bicicleta.

Según detallaron desde el Gobierno porteño, el objetivo central es ordenar el tránsito, reducir los tiempos de viaje y mejorar la conectividad entre ambos lados de las vías, respetando además criterios de seguridad vial y accesibilidad universal.

Esta obra forma parte de un plan más amplio de eliminación de pasos a nivel, una de las políticas que la Ciudad impulsa para disminuir accidentes y mejorar la fluidez del tránsito en zonas densamente pobladas.

Las obras públicas en el paso bajo nivel de la avenida Álvarez Thomas y el ferrocarril Mitre. Foto: GCBA.

Cortes, desvíos y cambios en la circulación

Como parte del avance de los trabajos, el cruce a nivel de Álvarez Thomas y las vías del tren Mitre quedó cerrado desde el miércoles 18 de marzo por la noche. Para garantizar la circulación mientras dure la obra, se habilitó un paso provisorio en la calle Miller, ubicado a unos 200 metros del cruce original.

Este cruce temporal cuenta con dos carriles con sentido único hacia la avenida General Paz, lo que obliga a modificar los recorridos habituales. Entre los desvíos principales, se destacan:

Tránsito liviano y pesado: Olazábal → Miller → Pedro Rivera → Galván

Alternativa para autos particulares: avenida Monroe → paso bajo nivel Pacheco

Además, se implementaron cambios en el sentido de circulación de algunas calles y restricciones para el estacionamiento, con el objetivo de evitar congestiones y ordenar el flujo vehicular en la zona durante el desarrollo del proyecto.

Impacto urbano y beneficios para los vecinos

Más allá del alivio al tránsito, la obra tiene un impacto directo en la calidad de vida de los vecinos. La eliminación de la barrera reducirá ruidos, tiempos de espera y emisiones contaminantes, además de generar un entorno más seguro y previsible.

La nueva pasarela peatonal permitirá cruzar las vías sin riesgos, una mejora muy valorada por familias, estudiantes y personas mayores que transitan diariamente por la zona. A su vez, la intervención incluirá mejoras urbanas complementarias, como ordenamiento vial y señalización.

Las obras públicas en el paso bajo nivel de la avenida Álvarez Thomas y el ferrocarril Mitre. Foto: GCBA.

Quién ejecuta la obra y en qué marco se realiza

El proyecto es impulsado por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad y ejecutado por AUSA, la empresa estatal encargada de las grandes obras viales porteñas. Se trata de una inversión estratégica que apunta a modernizar la infraestructura urbana y acompañar el crecimiento de los barrios del norte de la Ciudad.

Con esta intervención, Buenos Aires suma un nuevo paso hacia un modelo de movilidad más eficiente, seguro y sustentable, priorizando soluciones de largo plazo en puntos críticos del entramado urbano.