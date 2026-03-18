Freezer. Fuente: Unsplash.

El freezer se volvió una herramienta fundamental a la hora de conservar alimentos y reducir el desperdicio. En este sentido, la forma en la que se guarde la comida podrá asegurar la conservación y evitar futuros problemas. Para ello hay que tener en cuenta que ciertos tipos de recipientes no son aptos para congeladores y pueden resultar hasta peligrosos.

Un ejemplo de esto son los frascos de vidrio. Al meterlos en el freezer, estos recipientes pueden llegar a explotar cuando el alimento se congela y aumenta su volumen, provocando el desperdicio y hasta algún riesgo de corte al tratar de manipular los fragmentos. Por esta razón, lo ideal será pensar en otros recipientes más aptos para esta tarea.

Heladera, freezer, congelador. Foto Unsplash.

En cuanto a los plásticos, cabe mencionar que no todos los tipos de este material pueden resistir las bajas temperaturas provocando problemas graves, dado que pueden liberar sustancias tóxicas cuando se exponen al frío, afectando la calidad y seguridad de los alimentos.

Pero las sustancias químicas tóxicas no son los únicos inconvenientes de los recipientes de plástico, o tuppers, sino que también suelen permitir la entrada de aire, causando quemaduras por congelación en los productos. De esta forma, se perjudica tanto la calidad del alimento, como su textura y sabor, por lo cual lo más recomendable es usar solamente aquellos recipientes etiquetados como aptos para el freezer, que cuenten con cierres herméticos.

Freezer, congelador, heladera. Foto Unsplash.

¿Cuáles son los mejores recipientes para guardar alimentos en el freezer?

Los mejores recipientes para el freezer son los recomendados para almacenar alimentos de forma segura, tales como las bolsas herméticas diseñadas exclusivamente para el congelador. Estas bolsas permiten quitar todo el aire y, así, proteger los alimentos de quemaduras por congelación. Sin embargo, no es la única opción, dado que los envases de silicona reutilizables son buenas alternativas para congelar comida sin temor a que liberen sustancias nocivas para la salud.

Otra buena elección es el plástico rígido apto para el congelador, ya que los recipientes de este material poseen un cierre hermético que protege el contenido y ayuda a organizar mejor los alimentos.

En cuanto a las bebidas, no cabe duda que las botellas son los recipientes más elegidos para enfriar líquidos, como también los más peligrosos. Si las botellas son de vidrio o plástico rígido, pueden llegar explotar como consecuencia de la expansión del líquido cuando se congela, por lo cual es recomendable no olvidarse de que el recipiente está en el freezer.