Jorge Rafael Videla, el presidente de facto de la Argentina en la dictadura militar. Foto: NA

En el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, cada 24 de marzo en la Argentina se recuerda a las víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar y también se repasan las figuras centrales de dicho período histórico, entre ellas la del exdictador Jorge Rafael Videla.

Jorge Rafael Videla continúa siendo un símbolo del terrorismo de Estado en la Argentina. Foto: Wikimedia Commons

Jorge Rafael Videla fue el primer presidente de facto del régimen instaurado tras el Golpe de Estado de 1976 en la Argentina, que dio inicio al autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Durante su gobierno, entre 1976 y 1981, se desplegó un plan sistemático de represión ilegal que incluyó secuestros, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos de miles de personas.

¿Cuándo y de qué murió Jorge Rafael Videla?

Jorge Rafael Videla murió el 17 de mayo de 2013, a los 87 años mientras cumplía condena en el penal de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires. Según confirmaron las autoridades penitenciarias en ese momento, el exdictador falleció por causas naturales durante la madrugada mientras dormía en su celda.

Jorge Rafael Videla murió por causas naturales durante la madrugada, mientras dormía en su celda. Foto: NA

Para entonces, Videla ya había sido condenado en múltiples juicios por delitos de lesa humanidad, entre ellos, secuestros, torturas, homicidios y el plan sistemático de apropiación de bebés nacidos en cautiverio durante la dictadura. Después de la anulación de las leyes de impunidad en la década de 2000, volvió a ser juzgado y recibió varias penas de prisión perpetua.

A más de cuatro décadas del inicio de la dictadura, la figura de Videla continúa siendo un símbolo del terrorismo de Estado en la Argentina. Cada aniversario del golpe militar y cada conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia renuevan el debate público y el ejercicio de memoria colectiva sobre los crímenes cometidos durante el régimen militar.

Jorge Rafael Videla había sido condenado en múltiples juicios por delitos de lesa humanidad. Foto: NA

El fallecimiento del exdictador en prisión fue considerado por organismos de derechos humanos como un significativo hecho: murió condenado por la Justicia argentina, tras años de reclamos de verdad y justicia por parte de familiares de desaparecidos y de la sociedad civil.

“Memoria completa”: el documental que publicó el Gobierno a 50 años del golpe de Estado

La Casa Rosada difundió un video conmemorativo por el 50 aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, en el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. El material, titulado “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia completa”, generó polémica al reafirmar la postura oficial de equiparar la violencia ejercida por el Estado con la de las organizaciones guerrilleras durante la década del 70.

El video, que había sido anticipado la noche anterior en redes sociales, reúne distintos testimonios y plantea una mirada integral sobre los hechos de ese período. En particular, incluye las voces de una nieta recuperada y del hijo de un militar asesinado por la guerrilla, en un intento por ampliar el enfoque sobre las víctimas de la violencia política.