Marcha por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Foto: NA

A 50 años del comienzo de la última dictadura militar, este martes 24 de marzo miles de personas marcharán en la Ciudad de Buenos Aires y varios puntos del país en el marco del Día de la Memoria, para recordar a las víctimas del golpe de Estado de 1976 y renovar el reclamo de verdad y justicia.

En esta ocasión, la movilización será bajo la consigna “Que digan dónde están”, para recordar un reclamo histórico que se mantiene vigente. Además, para este 2026 se convocó a portar los nombres e imágenes de los desaparecidos para hacer presente su memoria.

Organismos de derechos humanos, agrupaciones políticas, sindicatos y movimientos sociales se sumarán a la movilización central hacia Plaza de Mayo, acompañando a organizaciones como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, junto a Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, que encabezarán la jornada.

Marcha por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Foto: NA

A qué hora es la marcha por el Día de la Memoria en CABA

La marcha principal en la Ciudad de Buenos Aires por el Día Nacional de la Memoria, Verdad y Justicia iniciará a las 14 desde de Tacuarí y Avenida de Mayo. En esta movilización se concentrarán Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y diversas organizaciones para dirigirse a la Casa Rosada.

Por otro lado, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia realizará una convocatoria diferenciada, cuya concentración está pactada para las 13.30 en Diagonal Norte y Florida.

Por su parte, La Cámpora lleva a cabo una de las movilizaciones más extensas del día, ya que partirá a las 7 desde la ex ESMA (Avenida del Libertador y Besares), pasará por San José 1111 (casa de Cristina Kirchner) y cerrará su recorrido en Plaza de Mayo.

Marcha por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Foto: NA

En tanto, el Partido de los Trabajadores Socialistas se movilizará desde las 14 en Hipólito Yrigoyen y 9 de Julio. También llevará a cabo salidas desde estaciones de tren y accesos del conurbano para dirigirse a la Ciudad.

Por su parte, la conducción de la CGT convocó a sumarse a la marcha a las 14 en Diagonal Sur y Bolívar. “Porque la memoria no se negocia. Porque la lucha sigue. Porque florecerán pañuelos”, expresó la central en un comunicado. Por su parte, la UOM difundió su propia convocatoria a la movilización junto a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, entre otros organismos.

Cabe señalar que el acto central se dará después de las 16 en Plaza de Mayo. Allí, las distintas columnas se encontrarán para la lectura de documentos elaborados por los organismos de derechos humanos y los espacios convocantes.

Marchas el 24 de marzo en otras provincias

También fueron convocadas movilizaciones en distintas provincias de la Argentina. Por ejemplo, en Córdoba y Rosario están previstas marchas para las 16 en plazas céntricas. En tanto, en Mendoza comenzarán a las 18, mientras que en Tucumán a las 17.