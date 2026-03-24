El dictador Jorge Rafael Videla. Foto: Wikimedia Commons

Este martes 24 de marzo, se cumplen 50 años del inicio de la última dictadura militar que sufrió la Argentina. En ese contexto, el periodista y exvocero presidencial de Raúl Alfonsín, José Ignacio López, recordó uno de los momentos más significativos de su carrera, cuando le preguntó a Jorge Rafael Videla por el destino de los desaparecidos.

López, en diálogo con Infobae, repasó cómo surgió esa pregunta que con el paso de los años se volvió sumamente emblemática en la historia de nuestro país. “Hasta que se encontró el video de esa conferencia, yo no era el periodista de la pregunta. Nadie lo recordaba”, comentó en referencia a que pasó mucho tiempo hasta lograr su reconocimiento.

La pregunta más incómoda en plena dictadura militar

El episodio tuvo lugar durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, en un contexto de fuerte control informativo y escasa circulación de datos sobre la represión ilegal. López recordó que decidió intervenir impulsado por una necesidad personal. “Quería hacer esa pregunta para quedarme tranquilo con mi conciencia”, confesó. Cabe recordar que en el momento de la pregunta, si bien circulaban versiones sobre detenciones y secuestros, no estaba todo tan claro como tiempo después lo estuvo.

El periodista también relacionó su decisión con un clima de tensión política y religiosa de la época. Además, mencionó que utilizó declaraciones del Papa Juan Pablo II sobre los desaparecidos para fundamentar su intervención sabiendo que Videla solía mostrarse como un hombre de fe.

En medio de una escena cargada de formalidad y restricciones, logró tomar la palabra. Tras una repregunta, llegó la respuesta que quedaría en la historia: “No están, no existen… son desaparecidos”.

Pese a esa respuesta contundente, López reconoció no ser consciente en ese instante del peso histórico de lo acontecido. “Esa pregunta no se publicó tal como fue, ni tuvo repercusión inmediata”, explicó.

Durante años, la secuencia circuló de manera fragmentada. Recién hacia el final de la dictadura comenzaron a difundirse partes de la respuesta a través de agencias internacionales. Con el tiempo, y especialmente con la aparición de registros completos y su difusión en medios y redes, el episodio cobró mayor visibilidad. “Con Internet y el archivo recuperado, recién ahí se asoció mi nombre a esa pregunta”, resaltó.

Pasados los años, López reflexionó acerca de aquel período dictatorial en nuestro país y entiende que para hablar de “memoria completa” es necesario que se asuman las responsabilidades desde todos los sectores. “Cada uno tiene que hacerse cargo de su parte. Los periodistas también tenemos responsabilidad”, afirmó. Y agregó: “La teoría de los dos demonios no existe”, dijo, aunque destacó el proceso judicial impulsado por Raúl Alfonsín, que incluyó tanto a las juntas militares como a dirigentes de organizaciones armadas.