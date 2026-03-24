Estela de Carlotto leyó el documento final en el cierre del acto por el Día de la Memoria:

La presidenta de Abuelas leyó el documento final en los 50 años del inicio de la dictadura militar en Argentina. Foto: Cuenta de Twitter @omarbacks

En una nueva conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se hizo presente en una Plaza de Mayo colmada para reafirmar el compromiso de la institución con la historia argentina. Durante su participación, la referente de los derechos humanos destacó la importancia de este encuentro anual con la sociedad y leyó el documento final en el cierre del acto.

Organismos de Derechos Humanos se congregaron en la Plaza de Mayo para dar lectura al documento conjunto por el 50º aniversario del inicio de la última dictadura cívico-militar. Con una postura firme, los referentes reafirmaron el compromiso con la búsqueda de identidad y justicia, bajo la consigna central de que la lucha sigue vigente.

Video: Futurock.

“Estamos juntos nuevamente en esta histórica plaza y en todas las del país con profunda convicción para afirmar que la memoria se defiende luchando”, manifestaron desde el escenario. La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, fue la encargada de encabezar el discurso y subrayó que es una responsabilidad ineludible del Estado “garantizar la restitución de los nietos apropiados”.

En este sentido, expresó su preocupación por el rumbo de la administración nacional. “Desde la asunción del gobierno de Milei no ha pasado otra cosa que la reducción de las políticas públicas para garantizar este y todos los derechos del pueblo”, soltó Estela.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo habló en el marco de los 50 años del golpe de Estado. Foto: Noticias Argentinas

Acompañada en primera fila por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el documento leído recordó la magnitud del terrorismo de Estado. Los organismos recordaron que en el país “se pusieron en funcionamiento más de 800 centros clandestinos de detención, donde fusilaron a la gran mayoría de los detenidos” y denunciaron el secuestro de “cientos de niños de desaparecidas embarazadas”.

El acto concluyó con un mensaje directo sobre la vigencia de los juicios y la búsqueda de los desaparecidos, reafirmando la cifra simbólica y real de las víctimas: “Son 30 mil y que nos digan dónde están”. Asimismo, los oradores advirtieron que la justicia no puede esperar, sosteniendo que “los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles” y que, mientras no haya respuestas, “la desaparición forzada no es tema del pasado, sino del presente”.

Estela de Carlotto en la previa al cierre del acto: “El Gobierno está en otro mundo”

La titular de Abuelas de 95 años se refirió con dureza a la postura oficial del Gobierno y a la difusión de contenidos que cuestionan lo ocurrido durante la última dictadura militar. Respecto a la narrativa oficialista y el video publicado por el Ejecutivo, sostuvo: “Las réplicas a las malas intenciones que tiene el Gobierno en cuanto a todo esto que dice que no existió, que no era así, que era menos... No es como lo manifestamos, es mucho más todavía”.

En diálogo con C5N, añadió de forma contundente: “El Gobierno está en otro mundo, en otro lugar. Quizás pronto entre rejas. Pero el pueblo es el mismo, el sufrido antes, el sufrido ahora”. Además, reflexionó sobre su persistencia en la lucha y su longevidad a pocos años de alcanzar el centenario de vida: “Yo pronto voy a cumplir 100 años. Estoy acá todavía, no sé cómo tengo todavía la posibilidad de tener sentido común, que es lo que falta”.

Video: C5N.

Finalmente, la presidenta de Abuelas cerró su intervención reafirmando la misión histórica de su búsqueda: “Saco fuerzas del corazón de los 30 mil víctimas. Víctimas fueron todos, pero a ellos los torturaron, les sacaron los hijos”. Con un mensaje dirigido a las nuevas generaciones y al arco político, Estela de Carlotto enfatizó que el principal objetivo de su presencia en Plaza de Mayo sigue siendo “la obligación y la necesidad de no dejar que esto se repita nunca más”.