Marcha del 24 de marzo: qué servicios funcionan, cuáles no, puntos de concentración y mapa de cortes
Miles de personas se movilizan en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires rumbo a Plaza de Mayo, en una jornada marcada por actos, cortes y servicios con funcionamiento especial, al cumplirse medio siglo del golpe de Estado de 1976.
A 50 años del último golpe militar en la Argentina, este martes 24 de marzo se realiza una nueva movilización por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Como cada año, organismos de derechos humanos, agrupaciones políticas y movimientos sociales marcharán hacia la Plaza de Mayo, donde el acto central está previsto para las 16.
La jornada tendrá múltiples columnas que partirán desde distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, en una movilización masiva que recuerda a las víctimas de la última dictadura cívico-militar y reafirma el reclamo de memoria, verdad y justicia.
Puntos de concentración para la marcha del 24 de marzo y calles afectadas
Estas son las principales convocatorias para la movilización:
La Cámpora
- Sale a las 7 desde la exESMA (Av. del Libertador y Besares)
- Pasa por San José 1111 y luego va hacia Plaza de Mayo
Encuentro Memoria Verdad y Justicia
- Convoca desde las 13.30 en Diagonal Norte y Florida
Asociación Madres de Plaza de Mayo
- Parte a las 13 desde la Casa de las Madres (Yrigoyen 1584)
CGT
- Se concentra en Diagonal Sur y Bolívar
- Marcha a las 14
CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores
- Se reúnen a las 12 en Av. de Mayo y Bernardo de Irigoyen
UCR
- Se concentra a las 13 en Alsina y Entre Ríos
- Marcha desde las 14
Frente Renovador
- Parte a las 12 desde Av. de Mayo y Tacuarí
Frente de Izquierda
- Concentra desde las 12 en el Obelisco
¿Cómo funcionarán los servicios en Ciudad de Buenos Aires este 24 de marzo?
El feriado impacta en el funcionamiento de servicios públicos en la Buenos Aires:
Transporte público
- Subtes: horario reducido de 8 a 21/22
- Colectivos y trenes (AMBA): frecuencia de domingo
- Peajes: horario pico de fin de semana. Sentido provincia: 11 a 15. Sentido centro: 17 a 21.
Salud y emergencias
- Hospitales: solo guardias y áreas críticas
- SAME y UFU: operativos
- Emergencias: Policía, Bomberos y Defensa Civil activos 24 hs
- Registro Civil: guardia de 8 a 12 (defunciones)
Servicios urbanos
- Recolección de residuos: normal
- Estacionamiento: sin sistema medido
- VTV: cerrada
- Dependencias públicas: cerradas
¿Qué abre y qué cierra este 24 de marzo?
Espacios abiertos
- Jardín Botánico, Ecoparque y reservas ecológicas abiertas
- Museos: de 12 a 20
- Torre Monumental: de 10 a 18
Cultura
- Complejo Teatral de Buenos Aires: cerrado.
- Centro Cultural San Martín: cerrado.
- Centro Cultural 25 de Mayo: abierto.
- Centro Cultural Recoleta: abierto.
- Usina del Arte: cerrada.
- Teatro Colón: abierto.
- Museos: abiertos de 12 a 20 horas.
- Torre Monumental: abierta de 10 a 18 horas.
- Planetario: cerrado.
- Bibliotecas públicas: abiertas (Güiraldes, Parque de la Estación, Chacra de los Remedios, Casa de la Escritura y Reina Batata).
A medio siglo del golpe de 1976, la movilización en Plaza de Mayo vuelve a ser un punto central de la vida política y social argentina. Se espera una amplia participación en una jornada que combina memoria histórica con fuerte presencia ciudadana en las calles, en un contexto de alta sensibilidad política.