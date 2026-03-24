Marcha del 24 de marzo:

24 de marzo, Día de la Memoria. Foto: Reuters.

A 50 años del último golpe militar en la Argentina, este martes 24 de marzo se realiza una nueva movilización por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Como cada año, organismos de derechos humanos, agrupaciones políticas y movimientos sociales marcharán hacia la Plaza de Mayo, donde el acto central está previsto para las 16.

La jornada tendrá múltiples columnas que partirán desde distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, en una movilización masiva que recuerda a las víctimas de la última dictadura cívico-militar y reafirma el reclamo de memoria, verdad y justicia.

Marcha Día de la Memoria - 24 de marzo.

Puntos de concentración para la marcha del 24 de marzo y calles afectadas

Estas son las principales convocatorias para la movilización:

La Cámpora

Sale a las 7 desde la exESMA (Av. del Libertador y Besares)

Pasa por San José 1111 y luego va hacia Plaza de Mayo

Encuentro Memoria Verdad y Justicia

Convoca desde las 13.30 en Diagonal Norte y Florida

Asociación Madres de Plaza de Mayo

Parte a las 13 desde la Casa de las Madres (Yrigoyen 1584)

CGT

Se concentra en Diagonal Sur y Bolívar

Marcha a las 14

CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores

Se reúnen a las 12 en Av. de Mayo y Bernardo de Irigoyen

UCR

Se concentra a las 13 en Alsina y Entre Ríos

Marcha desde las 14

Frente Renovador

Parte a las 12 desde Av. de Mayo y Tacuarí

Frente de Izquierda

Concentra desde las 12 en el Obelisco

¿Cómo funcionarán los servicios en Ciudad de Buenos Aires este 24 de marzo?

El feriado impacta en el funcionamiento de servicios públicos en la Buenos Aires:

Transporte público

Subtes : horario reducido de 8 a 21/22

Colectivos y trenes (AMBA): frecuencia de domingo

Peajes: horario pico de fin de semana. Sentido provincia: 11 a 15. Sentido centro: 17 a 21.

Salud y emergencias

Hospitales : solo guardias y áreas críticas

SAME y UFU : operativos

Emergencias : Policía, Bomberos y Defensa Civil activos 24 hs

Registro Civil: guardia de 8 a 12 (defunciones)

Servicios urbanos

Recolección de residuos : normal

Estacionamiento : sin sistema medido

VTV : cerrada

Dependencias públicas: cerradas

Día de la Memoria - 24 de marzo.

¿Qué abre y qué cierra este 24 de marzo?

Espacios abiertos

Jardín Botánico, Ecoparque y reservas ecológicas abiertas

Museos : de 12 a 20

Torre Monumental: de 10 a 18

Cultura

Complejo Teatral de Buenos Aires : cerrado.

Centro Cultural San Martín : cerrado.

Centro Cultural 25 de Mayo : abierto.

Centro Cultural Recoleta : abierto.

Usina del Arte : cerrada.

Teatro Colón : abierto.

Museos : abiertos de 12 a 20 horas.

Torre Monumental : abierta de 10 a 18 horas.

Planetario : cerrado.

Bibliotecas públicas: abiertas (Güiraldes, Parque de la Estación, Chacra de los Remedios, Casa de la Escritura y Reina Batata).

A medio siglo del golpe de 1976, la movilización en Plaza de Mayo vuelve a ser un punto central de la vida política y social argentina. Se espera una amplia participación en una jornada que combina memoria histórica con fuerte presencia ciudadana en las calles, en un contexto de alta sensibilidad política.