Semana Santa: ¿es feriado el domingo 5 de abril de Pascua?
¿El domingo 5 de abril, día de Pascua, es feriado en Argentina? Conocé qué indica el calendario oficial de Semana Santa, qué días no se trabaja y si hay fin de semana largo en 2026.
La llegada de Semana Santa despierta cada año una de las preguntas más buscadas en Google: ¿es feriado el domingo de Pascua? En 2026, la Pascua cae el domingo 5 de abril, y miles de personas quieren saber si ese día es considerado feriado nacional, especialmente quienes planean viajes, reuniones familiares o escapadas de fin de semana largo.
A continuación, te explicamos qué dice el calendario oficial, cómo funcionan los feriados de Semana Santa en Argentina y qué ocurre puntualmente con el domingo de Pascua.
¿El domingo 5 de abril es feriado en Argentina?
La respuesta corta es no.En Argentina, el domingo de Pascua no es feriado nacional, aunque sí tiene un fuerte valor religioso y cultural.
Al tratarse de un domingo, no se suma como feriado adicional, ya que la ley laboral ya contempla el domingo como día de descanso para la mayoría de los trabajadores. Por eso, a diferencia del Viernes Santo, no figura como feriado en el calendario oficial.
¿Qué días de Semana Santa son feriados?
Para comprender mejor cómo se organiza Semana Santa en el país, es importante diferenciar cada jornada:
Viernes Santo
- Feriado nacional inamovible
- En 2026 cae el viernes 3 de abril
- No se trabaja, salvo excepciones previstas por ley
Jueves Santo
- No es feriado, pero sí un día no laborable
- La decisión de trabajar o no queda en manos del empleador
- En el sector público y educativo, generalmente no se trabaja
Domingo de Pascua (5 de abril)
- No es feriado
- Funciona como cualquier domingo normal
- Comercios y actividades dependen de cada rubro y localidad
Entonces, ¿hay fin de semana largo en Pascua?
Sí, pero solo gracias al Viernes Santo.En 2026, el esquema queda así:
- Viernes 3 de abril: feriado
- Sábado 4 de abril: día no laborable
- Domingo 5 de abril: Pascua (domingo común)
Esto configura un fin de semana largo de tres días, muy aprovechado para el turismo interno y las reuniones familiares, aunque legalmente solo el viernes es feriado.
¿Se trabaja el domingo de Pascua?
Depende del sector:
- Comercio: muchos locales abren con horario reducido
- Gastronomía y turismo: actividad normal o reforzada
- Industria y oficinas: generalmente no se trabaja
- Servicios esenciales: funcionan con normalidad
En caso de trabajar un domingo, rigen las normas habituales de descanso semanal o pago correspondiente, no un régimen especial por Pascua.
¿Por qué el domingo de Pascua no es feriado?
Aunque es una de las fechas más importantes del calendario cristiano, en Argentina se prioriza como feriado religioso el Viernes Santo, que conmemora la crucifixión de Jesús. El domingo, al coincidir siempre con un día no laborable, no se duplica como feriado oficial.
Este criterio también se aplica en la mayoría de los países de la región.
Lo que tenés que saber, en resumen
- Domingo 5 de abril de 2026: NO es feriado
- El feriado es el Viernes Santo (3 de abril)
- Hay fin de semana largo por Pascua
- El domingo mantiene su valor religioso, pero no legal
Si estás organizando un viaje, una salida o querés saber cómo se paga ese día, conviene revisar el convenio laboral de tu actividad o consultar con tu empleador.