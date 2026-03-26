¿Qué pasa con el 5 de abril? Foto: Foto generada con IA

La llegada de Semana Santa despierta cada año una de las preguntas más buscadas en Google: ¿es feriado el domingo de Pascua? En 2026, la Pascua cae el domingo 5 de abril, y miles de personas quieren saber si ese día es considerado feriado nacional, especialmente quienes planean viajes, reuniones familiares o escapadas de fin de semana largo.

A continuación, te explicamos qué dice el calendario oficial, cómo funcionan los feriados de Semana Santa en Argentina y qué ocurre puntualmente con el domingo de Pascua.

¿El domingo 5 de abril es feriado en Argentina?

La respuesta corta es no.En Argentina, el domingo de Pascua no es feriado nacional, aunque sí tiene un fuerte valor religioso y cultural.

Al tratarse de un domingo, no se suma como feriado adicional, ya que la ley laboral ya contempla el domingo como día de descanso para la mayoría de los trabajadores. Por eso, a diferencia del Viernes Santo, no figura como feriado en el calendario oficial.

¿Qué días de Semana Santa son feriados?

Para comprender mejor cómo se organiza Semana Santa en el país, es importante diferenciar cada jornada:

Viernes Santo

Feriado nacional inamovible

En 2026 cae el viernes 3 de abril

No se trabaja, salvo excepciones previstas por ley

Jueves Santo

No es feriado , pero sí un día no laborable

La decisión de trabajar o no queda en manos del empleador

En el sector público y educativo, generalmente no se trabaja

Domingo de Pascua (5 de abril)

No es feriado

Funciona como cualquier domingo normal

Comercios y actividades dependen de cada rubro y localidad

¿es feriado en Pascua? Foto: Foto generada con IA

Entonces, ¿hay fin de semana largo en Pascua?

Sí, pero solo gracias al Viernes Santo.En 2026, el esquema queda así:

Viernes 3 de abril: feriado

Sábado 4 de abril: día no laborable

Domingo 5 de abril: Pascua (domingo común)

Esto configura un fin de semana largo de tres días, muy aprovechado para el turismo interno y las reuniones familiares, aunque legalmente solo el viernes es feriado.

¿Se trabaja el domingo de Pascua?

Depende del sector:

Comercio : muchos locales abren con horario reducido

Gastronomía y turismo : actividad normal o reforzada

Industria y oficinas : generalmente no se trabaja

Servicios esenciales: funcionan con normalidad

En caso de trabajar un domingo, rigen las normas habituales de descanso semanal o pago correspondiente, no un régimen especial por Pascua.

¿Por qué el domingo de Pascua no es feriado?

Aunque es una de las fechas más importantes del calendario cristiano, en Argentina se prioriza como feriado religioso el Viernes Santo, que conmemora la crucifixión de Jesús. El domingo, al coincidir siempre con un día no laborable, no se duplica como feriado oficial.

Este criterio también se aplica en la mayoría de los países de la región.

Lo que tenés que saber, en resumen

Domingo 5 de abril de 2026 : NO es feriado

El feriado es el Viernes Santo (3 de abril)

Hay fin de semana largo por Pascua

El domingo mantiene su valor religioso, pero no legal

Si estás organizando un viaje, una salida o querés saber cómo se paga ese día, conviene revisar el convenio laboral de tu actividad o consultar con tu empleador.