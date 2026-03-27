Buenos Aires cambia para siempre con un nuevo transporte. Foto: Gemini IA.

La Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un nuevo proyecto de movilidad que busca mejorar la conexión entre el sur y el norte sin pasar por el Microcentro. Desde 2026, comenzó a funcionar el Trambus T1, un sistema de transporte público 100% eléctrico que une puntos clave de la Ciudad de manera más directa y eficiente.

Este primer ramal forma parte de una red más amplia de buses eléctricos que circularán por carriles exclusivos, con el objetivo de facilitar el acceso y reducir los tiempos de viaje. En esta etapa inicial, el recorrido conecta Nueva Pompeya con Aeroparque y la Costanera Norte.

Recorrido del Trambus. Foto: Noticias Argentinas.

El nuevo transporte que busca transformar la movilidad en la Ciudad

El Trambús fue diseñado para acortar trayectos y evitar combinaciones innecesarias: actualmente, viajar entre el sur y el norte porteño puede llevar más de una hora y media. Con este sistema, ese tiempo podría reducirse significativamente, gracias a una circulación más ágil y paradas distribuidas cada 500 metros.

Entre sus principales características, se destacan las unidades eléctricas -silenciosas y sustentables-, la circulación por carriles exclusivos que mejora la velocidad del servicio y un sistema de semáforos inteligentes que prioriza su paso. Además, cada unidad cuenta con una autonomía de hasta 270 kilómetros por carga y una tarifa integrada con el xubte, que incluye descuentos automáticos en combinaciones.

El Trambus, el nuevo transporte de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: X

Otro punto clave es la conectividad: el Trambús se articula con múltiples líneas de transporte, incluyendo las líneas A, B, D, E y H del subte, los trenes Mitre, San Martín, Sarmiento y Belgrano Sur y distintos corredores de Metrobús.

Cómo es el recorrido del Trambús T1

El trazado del nuevo sistema atraviesa ocho barrios de la Ciudad: Nueva Pompeya, Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Almagro, Caballito, Villa Crespo y Palermo. De esta manera, ofrece una alternativa que evita el centro porteño y mejora la conectividad para miles de usuarios diarios.

Recorrido Trambus Ciudad de Buenos Aires Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

El proyecto también incluye la instalación de más de 70 paradas a lo largo del recorrido. En al menos 11 de ellas, habrá infraestructura adicional como bicicleteros, lockers y puntos de retiro de envíos, en línea con una visión más integrada y moderna de la movilidad urbana.