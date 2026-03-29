Destrozos en Bombal, Santa Fe. Foto: NA.

Dos intensos fenómenos meteorológicos en distintas regiones de la Argentina generaron graves consecuencias y destrozos, junto con problemas en la infraestructura de los lugares afectados.

Frente a esta situación, las autoridades del sur de Santa Fe, en la localidad de Bombal, y de Olavarría, en Buenos Aires, pidieron a la población extremar precauciones ante el riesgo de estos fenómenos meteorológicos.

Violento tornado en el sur de Santa Fe

La provincia santafesina, en su zona sur, se vio afectada por un fuerte tornado que azotó la región durante el sábado por la madrugada, principalmente en la localidad de Bombal, en el departamento Constitución, lo que provocó un escenario de “devastación”, según describió el propio intendente, Carlos Gabbi.

Las ráfagas destruyeron parcialmente una planta de acopio, volaron techos de viviendas, derribaron árboles y provocaron el colapso total del tendido eléctrico. Ante este panorama, las autoridades locales solicitaron a los vecinos permanecer en sus hogares y evitar circular, debido al peligro que representan los cables de alta tensión caídos y las estructuras inestables.

El impacto más severo se concentró en el área agroindustrial. Allí, el tornado derribó norias utilizadas para el movimiento de cereales y causó importantes daños en galpones y silos, afectando de manera directa a la actividad económica de la región. También se registraron destrozos en cooperativas y en edificios emblemáticos como el Galpón Centenario, lo que refleja la magnitud del fenómeno.

Destrozos en Bombal, Santa Fe. Foto: NA.

El temporal no solo golpeó a Bombal, sino que también impactó en la infraestructura vial de la región. En la ruta provincial 90, en el tramo que une Alcorta con Carreras, dos camiones de gran porte volcaron debido a la fuerza del viento, lo que obligó a restringir el tránsito de manera preventiva.

Temporal afectó la ciudad de Olavarría

En paralelo, otro fuerte temporal afectó a la ciudad bonaerense de Olavarría durante la madrugada del domingo, donde las intensas lluvias generaron anegamientos generalizados y obligaron a restringir la circulación en gran parte del casco urbano.

Temporal en Olavarría. Foto: NA.

El sistema pluvial colapsó en pocos minutos debido al gran volumen de agua caída en un corto período de tiempo, lo que provocó inundaciones en viviendas y calles. Los barrios más afectados fueron Villa Floresta, Juan Martín de Pueyrredón y Mariano Moreno, donde el agua ingresó en numerosos domicilios.

Temporal en Olavarría. Foto: NA.

El Municipio, al igual que en Bombal, pidió a los vecinos no salir de sus casas salvo en casos de estricta necesidad, con el objetivo de evitar riesgos y no entorpecer las tareas de drenaje.

Cabe recordar que estos fenómenos se dieron en el marco de alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), respecto de fuertes tormentas y vientos, en distintos sectores del centro del país.