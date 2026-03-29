Lluvias en Buenos Aires Foto: Foto generada con IA

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) está a punto de dar un vuelco definitivo. Luego de varios días marcados por temperaturas cercanas a los 30 grados, humedad elevada y una sensación térmica que se hizo sentir como pleno verano, los modelos meteorológicos anticipan la llegada de un tormentón intenso que marcará el cierre de este mini veranito fuera de temporada.

Para este domingo, el SMN prevé precipitaciones intermitentes, con una probabilidad de entre 40% y 70% en las primeras horas y temperaturas que oscilarán entre los 21°C y los 29°C.

El viento soplará desde el este, con velocidades estimadas entre 13 y 22 kilómetros por hora. La tendencia de lluvias continuará mañana, con registros similares: la temperatura mínima se ubicará en 23°C y la máxima alcanzará los 29°C, mientras la probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre 10% y 40%.

El fenómeno traerá lluvias, actividad eléctrica y un cambio en la circulación del viento que permitirá el ingreso de aire más fresco. La consecuencia directa será un descenso térmico progresivo, con jornadas más propias del otoño que se consolidarán en el inicio de abril.

Ola de calor Foto: Freepik

Cuándo llega el tormentón más fuerte

El quiebre del escenario actual se dará el lunes 30 con la llegada de un sistema de tormentas más organizado. Las lluvias se espera que comiencen durante la mañana y ganen intensidad en cortos períodos, con posibilidad de chaparrones fuertes y descargas eléctricas.

Este tormentón no será solamente una lluvia pasajera: marca el inicio de un cambio de masa de aire, permitiendo que la temperatura máxima comience a retroceder y que el ambiente se vuelva considerablemente más inestable durante varias horas. Tras el paso del núcleo principal de tormentas, el cielo permanecerá mayormente nublado y las temperaturas quedarán por debajo de los valores extremos registrados en los días previos.

Lluvias Foto: Foto generada con IA

Cómo sigue el tiempo durante la semana

El descenso térmico no será inmediato ni abrupto, pero sí sostenido. Durante los días siguientes, las máximas se moverán entre los 27 y 29 grados, con reaparición de lluvias y tormentas hacia mitad de semana, justo cuando comience abril.

El momento más fresco llegará hacia el jueves 2 de abril, con temperaturas mínimas cercanas a los 20 grados y máximas que ya no alcanzarían los 30. Además, se espera que la inestabilidad se extienda durante varias franjas horarias, especialmente en la madrugada y la mañana.

Recomendaciones ante lluvias y tormentas

Frente a este escenario, los organismos de emergencia recomiendan tomar precauciones básicas para evitar inconvenientes:

No sacar la basura ni objetos que puedan obstruir sumideros

Asegurar elementos sueltos en balcones, terrazas y patios

Evitar circular durante tormentas fuertes

Mantenerse informado a través de los alertas meteorológicos oficiales

Estas medidas son clave para reducir riesgos durante episodios de lluvias intensas y ráfagas de viento.