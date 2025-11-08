Autos y viviendas destrozadas: los videos más impresionantes del paso de dos tornados en Misiones y el sur de Brasil

Las grabaciones captaron el momento exacto en que los tornados destruyeron viviendas y arrancaron árboles de raíz. El fenómeno meteorológico sorprendió a los vecinos durante la madrugada con ráfagas que alcanzaron hasta 180 km/h.

Feroz temporal en Misiones y Brasil: autos volcados, techos destrozados y árboles caídos. Foto: X (Twitter).

El paso de un violento frente frío dejó múltiples destrozos en parte del noreste argentino y el sur de Brasil. Dos tornados registrados durante la jornada del viernes provocaron importantes daños materiales, con viviendas destruidas, árboles arrancados de raíz y vehículos volcados. Pese a la magnitud del fenómeno, hasta el momento no se reportaron víctimas ni heridos.

En la provincia de Misiones rige desde las primeras horas del viernes una alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), debido a la persistencia de lluvias intensas, ráfagas de viento y actividad eléctrica. El primer tornado se formó en la ciudad brasileña de Dionisio Cerqueira, fronteriza con Bernardo de Irigoyen (Misiones), mientras que el segundo se registró en Río Bonito do Iguaçu, en el estado de Paraná.

Lo que dejó el paso del tornado por Bernardo de Irigoyen, provincia de Misiones. Video: X / @meteo_dylan.

Según detallaron los servicios meteorológicos de ambos países, los tornados se originaron a raíz del choque entre un frente frío proveniente del sur y una masa de aire cálido y húmedo del Atlántico, una combinación que favorece la formación de tormentas supercelulares. Especialistas estimaron que uno de los tornados podría ubicarse entre las categorías F1 y F2 en la Escala Fujita, con vientos de entre 120 y 180 kilómetros por hora.

Tornado en Campo Grande, provincia de Misiones. Video: X / @MeteoFedex.

Las imágenes registradas en la zona muestran el nivel de destrucción: techos completamente volados, postes derribados, árboles caídos y autos volcados por la fuerza del viento. En Misiones, las localidades más afectadas fueron Campo Grande, 25 de Mayo, Colonia Alberdi, Leandro N. Alem, Villa Bonita y General Alvear. En muchos de estos puntos, las ráfagas duraron apenas unos minutos, pero bastaron para causar estragos en la infraestructura local.

Destrozos en Río Bonito de Iguazú, Brasil. Video: X / @Tiempo_AMBA.

El Centro de Operaciones Policiales de la Dirección General de Seguridad informó que las tareas de asistencia se concentran en las jurisdicciones correspondientes a las Unidades Regionales II (Oberá), IV (Puerto Rico) y XI (Aristóbulo del Valle). Equipos de emergencia trabajan desde la madrugada para retirar árboles caídos, despejar rutas y restablecer los servicios básicos.

Mientras tanto, los organismos meteorológicos mantienen la vigilancia en la región, ya que se prevé que las tormentas continúen durante el fin de semana. En el sur de Brasil, las autoridades también dispusieron un operativo de emergencia en las zonas rurales más afectadas de Paraná y Santa Catarina.

Destrozos en Río Bonito de Iguazú, Brasil. Video: X / @MeteoFedex.

Los especialistas remarcaron que la intensidad del fenómeno evidencia el impacto del cambio climático en la frecuencia y fuerza de las tormentas severas en el Cono Sur. “Cada año observamos un incremento en la formación de eventos extremos, impulsados por el aumento de la temperatura y la humedad atmosférica”, explicaron desde el Instituto Nacional de Meteorología de Brasil (INMET).