Cortes totales en autopistas y puentes de la CABA:

Días dificiles para moverte en CABA Foto: Foto generada con IA

Durante los próximos días, la circulación en varios de los corredores viales más importantes de la Ciudad de Buenos Aires sufrirá interrupciones programadas que impactarán de lleno en el tránsito hacia el norte porteño y los accesos a los aeropuertos. Las restricciones se deben a obras de gran magnitud que avanzan sobre puentes estratégicos y tramos de autopistas, con trabajos nocturnos y desvíos obligatorios.

Las autoridades recomendaron planificar los recorridos con anticipación, ya que los cortes afectarán tanto a vehículos particulares como al transporte pesado.

Cuándo comienzan los cortes y en qué horarios rigen

Las restricciones principales comenzarán el lunes 30 de marzo por la noche y se extenderán hasta la mañana del martes, con nuevos cierres previstos también para el miércoles en algunos sectores.

Los trabajos se ejecutarán mayormente en horario nocturno para reducir el impacto, aunque durante esas horas habrá cortes totales que impedirán la circulación habitual en varias autopistas.

Autopista Illia. Foto: AUSA.

Autopista Illia y avenida Cantilo: cierres en sentido norte

Uno de los puntos más afectados será el eje conformado por la autopista Illia y la avenida Cantilo, donde no se podrá circular en sentido norte desde las 22 hasta las primeras horas del día siguiente.

El motivo es el avance de las obras del nuevo Puente Labruna, una infraestructura clave que busca mejorar la conexión entre avenidas Lugones, Cantilo y la zona de Ciudad Universitaria. Durante ese lapso, los conductores deberán desviar obligatoriamente su recorrido.

Alternativas recomendadas:

Avenida Figueroa Alcorta

Avenida del Libertador

En sentido contrario, hacia el centro porteño, la circulación se mantendrá habilitada y sin cambios relevantes.

Paseo del Bajo y tránsito pesado

Paseo del Bajo - nueva obra

Otro punto sensible será el Paseo del Bajo, que quedará cerrado en sentido norte a la altura de Retiro. Esta restricción afectará principalmente al tránsito pesado, que deberá desplazarse por la avenida Costanera para reincorporarse luego a Cantilo, pasando el puente en obra.

Puentes Labruna y Scalabrini Ortiz: accesos bloqueados

Obras sobre el Puente Cantilo, en CABA. Foto: AUSA

Durante el operativo también estarán cerrados los puentes Labruna y Scalabrini Ortiz, ubicados en la zona de Parque Norte. Esto impactará especialmente en la salida hacia el Aeroparque Jorge Newbery y la Costanera Norte.

Como alternativa, los vehículos podrán continuar hasta la salida de la avenida Sarmiento, que permanecerá habilitada.

Autopista Dellepiane: doble corte en dos sentidos

Autopista Dellepiane Foto: Archivo

La autopista Dellepiane también tendrá un rol protagónico en el esquema de cierres. El lunes por la noche se interrumpirá el tránsito en sentido a la provincia, mientras que el martes se repetirá el corte mano al centro.

Estas restricciones responden al hormigonado de un nuevo puente vehicular y peatonal a la altura de la calle Río Negro, una obra que forma parte del plan de integración urbana en el sur de la Ciudad.

Desvíos sugeridos:

Hacia Ezeiza: avenida Argentina, Larrazábal y Eva Perón

Desde autopista 25 de Mayo: Perito Moreno, General Paz y Riccheri

Alternativas urbanas: avenidas Independencia, Alberdi y General Paz

Cortes parciales y reducciones vigentes

Además de los cierres totales, ya se encuentra reducida la calzada de avenida Lugones en cercanías del Puente Labruna. También continúa cerrada la salida hacia Udaondo desde Cantilo, una medida que se extenderá hasta mediados de abril.

En esos casos, se recomienda utilizar las salidas de Parque Norte o continuar hasta el Parque de los Niños para retomar el recorrido.

Recomendaciones finales para los conductores

Salir con tiempo extra

Seguir la señalización vial y los carteles electrónicos

Consultar el estado del tránsito antes de viajar

Priorizar recorridos alternativos

Estas obras apuntan a mejorar la conectividad y la seguridad vial, pero exigirán paciencia y planificación durante los próximos días.