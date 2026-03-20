Autopista Dellepiane Foto: Archivo

La Ciudad de Buenos Aires enfrenta este fin de semana un operativo vial de gran magnitud debido al cierre total de la Autopista Dellepiane, una de las vías rápidas clave para conectar con Ezeiza y para ingresar al centro porteño. El corte afecta ambos sentidos de circulación y permanecerá vigente durante todo el fin de semana largo, mientras avanzan importantes obras de infraestructura.

El Ministerio de Movilidad e Infraestructura confirmó que Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) trabaja en la instalación de dos nuevos puentes, uno vehicular y peatonal sobre la calle Río Negro y otro ferroviario para el tren Belgrano Sur. La intervención forma parte de un plan de renovación integral que transformará la traza y mejorará la conectividad de los barrios de la zona.

Nuevos cortes en una de las autopistas de la Ciudad Foto: NA

Desvíos obligatorios hacia Ezeiza: cómo evitar congestionamientos

Para quienes se dirigen al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, las autoridades definieron un esquema especial de circulación.El tránsito proveniente de la AU 25 de Mayo será redirigido de manera obligatoria hacia:

AU Perito Moreno

Av. General Paz

Autopista Riccheri

Estos desvíos permiten circunvalar la zona de obra, donde se prevé una alta congestión debido al corte total.

Además, existe una alternativa fuera de autopistas para quienes quieran evitar por completo los embudos viales: Av. Independencia → Av. Alberdi → Av. General Paz. Este camino suele tener mayor fluidez en días de cierres prolongados.

Autopista Dellepiane Foto: NA

Si vas hacia el centro porteño: cambios clave en el recorrido

En sentido hacia el centro de la Ciudad, la interrupción rige entre Av. General Paz y Av. Argentina.Aun así, se mantienen accesos habilitados para empalmar con la AU 25 de Mayo mediante las subidas en:

Av. Argentina

Av. Escalada

El tránsito proveniente de Riccheri, en dirección al centro, será desviado hacia Av. General Paz. Desde allí, los conductores cuentan con distintas rutas alternativas autorizadas para aliviar el caudal vehicular:

Av. 27 de Febrero → AU7 Cámpora (apta para vehículos pesados)

Av. Roca

Av. Alberdi / Bruix / Directorio

Av. San Juan

AU Perito Moreno

Todas estas opciones buscan distribuir la carga vehicular y evitar saturaciones repentinas en accesos clave.

Por qué instalan un nuevo puente sobre la calle Río Negro

Uno de los puntos centrales de la obra es el montaje de un nuevo puente vehicular y peatonal sobre la calle Río Negro.Este cruce permitirá unir ambos lados de la autopista, facilitando la circulación interna entre los barrios y reemplazando la estructura previa, que ya no era compatible con el rediseño vial proyectado.

Además, el nuevo puente del ferrocarril Belgrano Sur permitirá excavar por debajo un paso esencial para garantizar la continuidad de dos carriles ferroviarios, una obra clave para mejorar la conectividad del tren y su integración con la red urbana.

¿Cuándo volverá a abrir la Autopista Dellepiane?

Debido a la magnitud de los trabajos, el cierre se mantendrá durante todo el fin de semana largo. Las autoridades recomiendan planificar viajes con anticipación, considerar mayores tiempos de traslado y optar por rutas alternativas siempre que sea posible.

Recomendaciones finales para evitar demoras