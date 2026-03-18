Las mejores tapas españolas llegan pronto a Buenos Aires y otras 5 ciudades argentinas:

Croquetas + bebida en Berría by Sagardi, CABA Foto: Prensa Festival Tapeando - AM Prensa

El Festival Tapeando ya es un clásico de tapas españolas en Argentina. Los bocadillos más deliciosos del país europeo llegan a bares y restaurantes de Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba, Rosario y Mendoza. Cuándo es y cuáles son los locales adheridos.

El objetivo del Festival que organiza la Consejería de Turismo de la Embajada de España en Buenos Aires, es acercar España al público argentino a través de su cultura gastronómica e invitar a descubrir el país desde sus sabores. Así como el mate es sinónimo de encuentro en Argentina, en España, tapear es mucho más que comer: es una costumbre que combina gastronomía y disfrute compartido.

Tapas en Canti Bar, en CABA Foto: Prensa Festival Tapeando - AM Prensa

Bocata de calamar en Casa Luis, CABA Foto: Prensa Festival Tapeando - AM Prensa

Trío de mar en Pasillito, CABA Foto: Prensa Festival Tapeando - AM Prensa

En ocasión de esta celebración de la gastronomía española, los bares y restaurantes argentinos adheridos ofrecerán durante 10 días una oferta seleccionada de tapas españolas, con precios especiales, creadas especialmente para el evento.

¿Cuándo se celebra Tapeando 2026 en Argentina y en qué ciudades?

La quinta edición del Festival Tapeando tendrá lugar entre el 3 y el 12 de abril en más de 50 restaurantes de seis ciudades argentinas: Ciudad de Buenos Aires y Zona Norte de GBA, Mar del Plata, Mendoza, Córdoba y Rosario.

La propuesta de Centro, en CABA, para Tapeando 2026. Foto: Prensa Festival Tapeando - AM Prensa

Croquetas de langostinos de Laserio, en CABA Foto: Prensa Festival Tapeando - AM Prensa

Huevos rotos con morcilla en Casa Luis, CABA Foto: Prensa Festival Tapeando - AM Prensa

El Festival Tapeando llega por primera vez a Uruguay

La edición 2026 suma, además, una escala en la región. Por primera vez, el festival tendrá una edición hermana en Uruguay. Tapeando Uruguay se realizará del 17 al 26 de abril en Montevideo, organizado por la Consejería de Turismo de América del Sur de la Embajada de España en Uruguay.

Sorteo de dos pasajes a España

Durante el festival se realizará una nueva edición del Concurso de la Tapa. El público podrá votar online su propuesta favorita entre todos los restaurantes participantes de Argentina y Uruguay.

El restaurante ganador recibirá dos pasajes a España y, entre quienes participen en la votación, se sorteará el mismo premio.

La propuesta de Pasaje Victoria, en Zona Norte GBA Foto: Prensa Festival Tapeando - AM Prensa

La propuesta de Standard 69, en Córdoba Foto: Prensa Festival Tapeando - AM Prensa

La propuesta de Enrique Tomás, en Ciudad de Buenos Aires Foto: Prensa Festival Tapeando - AM Prensa

Todos los restaurantes que participan del Tapeando 2026 en Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba, Rosario y Mendoza

Ciudad de Buenos Aires

A Coruña

Amano

Antonio D

Berria by Sagardi

Canti Bar

Casa Luis

Centro

Condarco

Coronado

Cucha del pari

Deltoro

El casal de Cataluña

Enrique Tomás

Farid

Horta

La Caña Vermutería

La Fuerza bar

La Uat

Laserio

Madrí

Paquito

Pasillito

Paxapoga

Roma del Abasto

Sagardi Cocineros Vascos

Sampa

Siete Ríos Cocina & Vinos

Taberna Calle Fresca

Tiempo de Sabores

Ultramarinos

Zona Norte, provincia de Buenos Aires

Alo’s Bistro

Fulón

Galicia Restaurante

Pasaje Victoria

Mar del Plata

Cachito Bar de Vinos

Caldo

Carácter de Fonda

Furia Puro Fuego

Sarasanegro Restaurante

La Disquería

Mar Cocina Suratlántica

Córdoba

Bros Comedor

La Tapería

Standard 69

Wineslavid

Mendoza

Auténtico

La Central Vermutería

Victorina Coria

Flor del Desierto

Rosario

Belgrano Café

Bichicleta Casa de Aperitivos

Cainama Espacio de Sabores

Chichilos

Fondito

Gibraltar

Croquetas de Fondito Foto: Prensa Festival Tapeando - AM Prensa