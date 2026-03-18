Juliana Argañaraz
Por Juliana Argañaraz
miércoles, 18 de marzo de 2026, 15:25
Croquetas + bebida en Berría by Sagardi, CABA
Croquetas + bebida en Berría by Sagardi, CABA Foto: Prensa Festival Tapeando - AM Prensa

El Festival Tapeando ya es un clásico de tapas españolas en Argentina. Los bocadillos más deliciosos del país europeo llegan a bares y restaurantes de Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba, Rosario y Mendoza. Cuándo es y cuáles son los locales adheridos.

El objetivo del Festival que organiza la Consejería de Turismo de la Embajada de España en Buenos Aires, es acercar España al público argentino a través de su cultura gastronómica e invitar a descubrir el país desde sus sabores. Así como el mate es sinónimo de encuentro en Argentina, en España, tapear es mucho más que comer: es una costumbre que combina gastronomía y disfrute compartido.

Tapas en Canti Bar, en CABA Foto: Prensa Festival Tapeando - AM Prensa
Bocata de calamar en Casa Luis, CABA Foto: Prensa Festival Tapeando - AM Prensa
Trío de mar en Pasillito, CABA Foto: Prensa Festival Tapeando - AM Prensa

En ocasión de esta celebración de la gastronomía española, los bares y restaurantes argentinos adheridos ofrecerán durante 10 días una oferta seleccionada de tapas españolas, con precios especiales, creadas especialmente para el evento.

¿Cuándo se celebra Tapeando 2026 en Argentina y en qué ciudades?

La quinta edición del Festival Tapeando tendrá lugar entre el 3 y el 12 de abril en más de 50 restaurantes de seis ciudades argentinas: Ciudad de Buenos Aires y Zona Norte de GBA, Mar del Plata, Mendoza, Córdoba y Rosario.

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La propuesta de Centro, en CABA, para Tapeando 2026. Foto: Prensa Festival Tapeando - AM Prensa
Croquetas de langostinos de Laserio, en CABA Foto: Prensa Festival Tapeando - AM Prensa

Huevos rotos con morcilla en Casa Luis, CABA Foto: Prensa Festival Tapeando - AM Prensa

El Festival Tapeando llega por primera vez a Uruguay

La edición 2026 suma, además, una escala en la región. Por primera vez, el festival tendrá una edición hermana en Uruguay. Tapeando Uruguay se realizará del 17 al 26 de abril en Montevideo, organizado por la Consejería de Turismo de América del Sur de la Embajada de España en Uruguay.

Sorteo de dos pasajes a España

Durante el festival se realizará una nueva edición del Concurso de la Tapa. El público podrá votar online su propuesta favorita entre todos los restaurantes participantes de Argentina y Uruguay.

El restaurante ganador recibirá dos pasajes a España y, entre quienes participen en la votación, se sorteará el mismo premio.

La propuesta de Pasaje Victoria, en Zona Norte GBA Foto: Prensa Festival Tapeando - AM Prensa
La propuesta de Standard 69, en Córdoba Foto: Prensa Festival Tapeando - AM Prensa
La propuesta de Enrique Tomás, en Ciudad de Buenos Aires Foto: Prensa Festival Tapeando - AM Prensa

Todos los restaurantes que participan del Tapeando 2026 en Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba, Rosario y Mendoza

Ciudad de Buenos Aires

  • A Coruña
  • Amano
  • Antonio D
  • Berria by Sagardi
  • Canti Bar
  • Casa Luis
  • Centro
  • Condarco
  • Coronado
  • Cucha del pari
  • Deltoro
  • El casal de Cataluña
  • Enrique Tomás
  • Farid
  • Horta
  • La Caña Vermutería
  • La Fuerza bar
  • La Uat
  • Laserio
  • Madrí
  • Paquito
  • Pasillito
  • Paxapoga
  • Roma del Abasto
  • Sagardi Cocineros Vascos
  • Sampa
  • Siete Ríos Cocina & Vinos
  • Taberna Calle Fresca
  • Tiempo de Sabores
  • Ultramarinos

Zona Norte, provincia de Buenos Aires

  • Alo’s Bistro
  • Fulón
  • Galicia Restaurante
  • Pasaje Victoria

Mar del Plata

  • Cachito Bar de Vinos
  • Caldo
  • Carácter de Fonda
  • Furia Puro Fuego
  • Sarasanegro Restaurante
  • La Disquería
  • Mar Cocina Suratlántica

Córdoba

  • Bros Comedor
  • La Tapería
  • Standard 69
  • Wineslavid

Mendoza

  • Auténtico
  • La Central Vermutería
  • Victorina Coria
  • Flor del Desierto

Rosario

  • Belgrano Café
  • Bichicleta Casa de Aperitivos
  • Cainama Espacio de Sabores
  • Chichilos
  • Fondito
  • Gibraltar
Croquetas de Fondito Foto: Prensa Festival Tapeando - AM Prensa
Tapas de Laserio, en CABA Foto: Prensa Festival Tapeando - AM Prensa