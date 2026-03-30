Aviones F-16 de la Fuerza Aérea Argentina. Foto: X/@FuerzaAerea_Arg

Después de más de 3 meses desde su llegada a Córdoba, los aviones caza F-16 Fighting Falcon que Argentina le compró a Dinamarca volaron por primera vez, marcando un hito en la historia de la Fuerza Aérea del país.

Los vuelos de instrucción tuvieron lugar la mañana de este lunes 30 de marzo en el Área Material Río Cuarto, donde días atrás se llevaron a cabo las pruebas en tierra y rodaje.

“Nuestros pilotos continúan su familiarización con el sistema de armas. Esto reafirma nuestro compromiso con la defensa aeroespacial integral”, indicó la Fuerza Aérea Argentina en sus redes sociales, junto a imágenes del entrenamiento.

Los F-16 comenzaron su actividad de vuelo en el Área Material Río IV. Video: X @FuerzaAerea_Arg

Cómo fue el primer vuelo de los F-16 en Argentina

Según informó el Ministerio de Defensa, el inicio oficial de las actividades en Río Cuarto empezó a las 09:28, mientras que el segundo vuelo tuvo lugar a las 09:31. Ambos F-16BM biplazas que vieron acción este lunes están identificados con las matrículas “M-1007” y “M-1008”.

“Mientras los F-16 se integran a la Fuerza, la prioridad es formar pilotos al máximo nivel, como parte de un proceso integral que incluye capacitación, infraestructura y actualización doctrinaria para alcanzar la Capacidad Operativa Final”, señalaron desde la cartera.

El entrenamiento fue realizado por pilotos argentinos con el acompañamiento de profesionales de la firma Top Aces, la cual brinda los respectivos cursos y capacitaciones al personal nacional en el marco del acuerdo con Estados Unidos.

Aviones F-16 de la Fuerza Aérea Argentina. Foto: X/@FuerzaAerea_Arg

La realización de estos vuelos por primera vez en el país marca un hito histórico para la Fuerza Aérea Argentina, que buscará durante el año consolidar conocimiento y capacidades para operar el nuevo sistema de armas, con el objetivo a futuro el Programa Peace Condor, a fin de alcanzar la Capacidad Operativa Inicial.

Cómo es el entramiento de los pilotos argentinos de los F-16

Además de los vuelos reales, la preparación de los pilotos argentinos en la Base Aérea con asiento en Las Higueras comprende formación teórica, uso de simuladores de cabina y la operación del sistema completo.

Según informó el sitio especializado Puntal, el programa contempla un ciclo completo que va desde la habilitación en el sistema de armas F-16 hasta los niveles más avanzados.

Aviones F-16 de la Fuerza Aérea Argentina. Foto: X/@FuerzaAerea_Arg

Se estima que el programa de preparación tenga una duración de entre 2 y 3 años. Gran parte del entrenamiento se desarrollará en bases de la Fuerza Aérea Argentina con los propios F-16 del país, permitiendo la instrucción a las condiciones operativas locales y acelerando la familiarización con el entorno real en el que serán empleados.

Desde una perspectiva estratégica, la puesta en marcha de este modelo es clave para que, en el mediano plazo, la Fuerza Aérea Argentina consolide su autonomía en la formación de pilotos, reduciendo la necesidad de recurrir a instancias de capacitación en el exterior.