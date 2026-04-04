Barby Franco y su hija chocaron con su Tesla en la Ruta 3:

Accidente de tránsito de Barby Franco en la ruta 3. Foto: Captura de video.

Barby Franco y su hija protagonizaron un accidente de tránsito en la Ruta 3, a la altura de Cañuelas, cuando el vehículo que conducía se vio involucrado en un choque con otros dos autos.

El hecho ocurrió cuando la modelo circulaba en su Tesla junto a su hija de tres años y otra acompañante, y debió frenar de manera brusca luego de que una camioneta se cruzara en su camino. Como consecuencia, fue impactada desde atrás por otros dos vehículos.

Accidente en la ruta 3 de Fernando Burlando y Barby Franco.

El siniestro involucró a una camioneta Ford Maverick y un Toyota Corolla, y generó un importante operativo en la zona con la intervención de personal policial y servicios de emergencia.

A pesar de la magnitud del choque, no se registraron heridos de gravedad. Solo uno de los conductores sufrió lesiones leves en una mano y fue asistido en el lugar, mientras que Franco y sus acompañantes se encuentran fuera de peligro.

Barby Franco junto a su hija Sarah. Foto: Instagram.

El episodio generó preocupación debido a la presencia de la hija de la modelo en el vehículo, aunque las autoridades confirmaron que el hecho dejó únicamente daños materiales y quedó bajo investigación para determinar las causas.