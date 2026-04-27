Hoy en Río Negro, el clima será de interés significativo. Durante la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso y se espera que las temperaturas fluctúen entre los 6.8°C y los 17.1°C. Con una humedad máxima del 82%, este lunes se caracterizará por una sensación de frescura que requerirá llevar una chaqueta a mano. Los vientos estarán presionando hasta una velocidad de 22 km/h, lo que puede hacer sentir el ambiente un poco más frío.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Por la tarde y durante la noche, el panorama climático se mantendrá similar al de la mañana. Sin embargo, se esperan vientos un poco más intensos con máximas de hasta 43 km/h en ráfagas repentinas, lo que podría ocasionar sensación de incomodidad al aire libre. Estos vientos, aunque intensos, no deberán traer precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es casi nula.