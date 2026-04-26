Hoy en Río Negro, la jornada comenzará con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas por la mañana fluctuarán entre los 6.8°C de mínima y alcanzarán una máxima de 17.1°C. La probabilidad de precipitaciones es baja, lo que favorece un día relativamente seco. Se espera que el viento sople a una velocidad media de 22 km/h, manteniendo la sensación térmica fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Por la tarde, las condiciones continuarán siendo mayormente estables. Aunque el cielo permanecerá parcialmente nuboso, las posibilidades de lluvia son casi inexistentes, con la humedad alcanzando un 82%, asegurando una tarde sin sorpresas de precipitaciones. Hacia la noche, las temperaturas disminuirán gradualmente mientras el viento continúa a su ritmo habitual, sin superar los 22 km/h. Se recomienda salir abrigado para evitar cambios bruscos de temperatura.

“Recuerde estar preparado para cualquier eventualidad al salir de casa hoy.”