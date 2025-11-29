Cuba al borde del colapso sanitario: enfrenta una grave epidemia de dengue y chikunguña, con más de 47 mil casos registrados

El Ministerio de Salud Pública de Cuba reconoció que la epidemia de chikunguña y dengue está fuera de control, con más de 47.000 casos diagnosticados y miles de enfermos que no acuden al sistema de salud, una situación que ya pone al borde del colapso al sistema sanitario cubano.

Cuba atraviesa una de sus peores crisis sanitarias. Foto: EFE.

El Ministerio de Salud Pública de Cuba (Minsap) reconoce que la grave epidemia de chikunguña y dengue en el país no está controlada y es un notable problema, donde ya se detectaron 47.000 casos diagnosticados.

Empero, lo que dificulta aún más el control de la epidemia es que la mayoría de los infectados ni siquiera concurre a un médico para controlarse. Por ende, las autoridades sanitarias están intensificando las acciones de vigilancia y prevención.

Estadísticas de contagios en Cuba

Sobre casos de chikunguña, se reportaron a noviembre de 2025 más de 20.000 casos confirmados e incluso 916 de ellos fueron confirmados en un solo día.

Respecto de dengue, se reportaron 217 casos positivos. Desde 2024, la isla registró más de 9.600, lo que la ubica como el país con mayor incidencia de algunas arbovirosis (enfermedades causadas por virus transmitidos por artrópodos, principalmente mosquitos como el Aedes aegypti) en la región en ciertos momentos.

Se cree que hay más contagios en Cuba de lo que reporta el Gobierno. Foto: Reuters.

Esta situación amenaza a Cuba con hundirla dentro de una crisis sanitaria sin precedentes.

Motivos que llevan a la crisis sanitaria en Cuba

Los motivos son diversos por los que La Habana y alrededores padecen esta situación. Entre algunos de ellos se pueden mencionar la falta crónica de combustible, falta de comida y medicinas, la paupérrima higiene urbana, los apagones, la crisis económica que se ve agravada por el bloqueo de los Estados Unidos e incluso un huracán que hace solo un mes azotó a la isla en varias zonas del este del país.

Por el momento, las cifras de fallecidos no son oficiales y su número no lo reconoce el Gobierno, lo que dificulta aún más la tarea para establecer las consecuencias verdaderas de esta epidemia. Las provincias con mayor reporte de casos de chikunguña incluyen a Santiago de Cuba, La Habana, Sancti Spiritus, Pinar del Río, Artemisa y Granma.

Chikunguña

Entre quienes tienen que notificar a la población sobre la situación médica actual es el jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Francisco Durán, quien a diario informa por cadena nacional el parte del día. Él fue quien notificó -la semana pasada- que se diagnosticaron 47.000 casos de síntomas de estas enfermedades, mayoritariamente chikunguña, una cifra que duplica lo informado la semana anterior.

Según testimonios cubanos, el común de ellos piensa que asistir al médico ante síntomas no tiene mayor sentido, porque los hospitales y centros de salud no tendrían los insumos necesarios para un análisis pertinente y el consejo es que la persona contagiada se recluya en su hogar y beba abundante líquido.

Falta de insumos hospitalarios en Cuba

Sabido es que Cuba atraviesa una severa escasez de insumos hospitalarios, donde los medicamentos esenciales y materiales básicos como jeringas, sondas e insumos quirúrgicos están faltantes.

Estos se debe, además de a la crisis económica, a la falta de divisas para importar estos materiales, junto con el recrudecimiento de la posición estadounidense para con Cuba.

La situación ya es crítica en dicha isla del Caribe, con hospitales al borde del colapso y muchos pacientes teniendo que recurrir al mercado informal o a la ayuda de organizaciones solidarias para conseguir medicinas.

A esta falta de insumos se suman otros problemas estructurales de la isla, como lo son la falta de fumigación apropiada y la enorme cantidad de basura que se acumula sin una recolección correcta, lo que contribuye a la proliferación de estas enfermedades.

La pobreza y la falta de higiene, junto con la mala recolección de residuos, forman un combo ideal para la proliferación de enfermedades en Cuba. Foto: X/@CubaOrtografia

Si se le suman los ya mencionados problemas económicos (mucha gente no tiene dinero para comprar un repelente, por ejemplo), el combo de destrucción que surge de todo eso hace que hoy Cuba esté atravesando una de sus peores crisis sanitarias que pone en colapso a la población casi en su totalidad.