Un descuento único para la tercera edad: el importante beneficio para jubilados en los trenes del AMBA
Los adultos mayores cuentan con promociones exclusivas en distintos transportes. A la hora de viajar en trenes, la tarjeta SUBE puede otorgar un gran descuento.
La tercera edad tiene sus beneficios, como puede ocurrir con los descuentos en distintas compras o servicios. Una de las buenas noticias llega a la hora de viajar en transporte público, ya que los boletos de los trenes cuestan menos para jubilados o pensionados de ANSES.
Más allá que los jubilados tienen una promoción especial a la hora de comprar boletos de trenes de larga distancia, en los servicios que circulan alrededor del AMBA tienen un mayor descuento.
Gracias a la tarjeta SUBE, los adultos mayores pueden acceder a un descuento en cada viaje que se realice.
Descuento para jubilados en trenes del AMBA
Para ellos, al igual que otros grupos de personas, existe la Tarifa Social. Se trata de un programa que permite trasladarse abonando cada boleto de tren con el 55% de descuento. Cabe aclarar que también está vigente en subtes y colectivos, por lo que se trata de un trámite de mucha importancia.
Lo cierto es que este beneficio tiene que ver con la tarjeta SUBE. La misma debe estar registrada a nombre del jubilado o pensionado en cuestión y posteriormente completar un trámite.
Descuentos para jubilados: a quiénes corresponde la Tarifa Social de transporte público
Además de los jubilados, hay distintos grupos sociales que reciben el beneficio de viajar por un precio menor en transporte público.
- Jubilados y/o pensionados
- Personal del Trabajo Doméstico
- Veteranos de la Guerra de Malvinas
- Monotributistas Sociales
- Beneficiarios de planes sociales
Paso a paso: cómo activar la Tarifa Social de transporte para jubilados
- Ingresar a Mi ANSES.
- Dirigirse a “Programas y beneficios”.
- Crear un PIN SUBE para registrar la tarjeta.
- En caso de no poder hacerlo online, acudir a un Centro de Atención con tu SUBE y DNI.
- Si ingresaste a tu cuenta y figura que ya tenés el beneficio, acercate a cualquiera de nuestras Terminales Automáticas o ingresá a la app SUBE y apoyá la tarjeta para activar la Tarifa Social en el momento.
Trenes de larga distancia: el descuento exclusivo para jubilados
Para las personas de la tercera edad, también aparece un descuento clave en trenes de larga distancia. Aquellos jubilados y pensionados que presenten su certificado de jubilación o el recibo de sueldo a la hora de comprar su boleto obtienen un 40% de descuento.
Cabe recordar que los pasajes se venden en las estaciones de Retiro, Constitución, Once, las estaciones intermedias habilitadas y el sitio web, que ofrece un descuento del 10% en las compras.
Cómo comprar pasajes de trenes para viajar a Mar del Plata
- Primero se debe acceder al sitio web de la venta.
- Luego, seleccionar el punto de salida, así como también el destino. También hay que indicar la fecha de salida y la cantidad de personas que viajarán.
- El sistema muestra todos los servicios disponibles, así como también la disponibilidad en las categorías. Se deberá elegir entre Primera y Pullman.
- Luego hay que cargar los datos del pasajero que solicita la plataforma.
- Por último, se debe realizar el pago con los medios ofrecidos, que pueden ser con tarjeta de débito, crédito, Mercado Pago y otras alternativas.