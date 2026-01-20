Tren. Foto: NA

La tercera edad tiene sus beneficios, como puede ocurrir con los descuentos en distintas compras o servicios. Una de las buenas noticias llega a la hora de viajar en transporte público, ya que los boletos de los trenes cuestan menos para jubilados o pensionados de ANSES.

Más allá que los jubilados tienen una promoción especial a la hora de comprar boletos de trenes de larga distancia, en los servicios que circulan alrededor del AMBA tienen un mayor descuento.

Gracias a la tarjeta SUBE, los adultos mayores pueden acceder a un descuento en cada viaje que se realice.

Tarjeta SUBE Digital. Foto: NA.

Descuento para jubilados en trenes del AMBA

Para ellos, al igual que otros grupos de personas, existe la Tarifa Social. Se trata de un programa que permite trasladarse abonando cada boleto de tren con el 55% de descuento. Cabe aclarar que también está vigente en subtes y colectivos, por lo que se trata de un trámite de mucha importancia.

Lo cierto es que este beneficio tiene que ver con la tarjeta SUBE. La misma debe estar registrada a nombre del jubilado o pensionado en cuestión y posteriormente completar un trámite.

Beneficios para jubilados y pensionados. Foto: Pixabay.

Descuentos para jubilados: a quiénes corresponde la Tarifa Social de transporte público

Además de los jubilados, hay distintos grupos sociales que reciben el beneficio de viajar por un precio menor en transporte público.

Jubilados y/o pensionados

Personal del Trabajo Doméstico

Veteranos de la Guerra de Malvinas

Monotributistas Sociales

Beneficiarios de planes sociales

Paso a paso: cómo activar la Tarifa Social de transporte para jubilados

Ingresar a Mi ANSES. Dirigirse a “Programas y beneficios”. Crear un PIN SUBE para registrar la tarjeta. En caso de no poder hacerlo online, acudir a un Centro de Atención con tu SUBE y DNI. Si ingresaste a tu cuenta y figura que ya tenés el beneficio, acercate a cualquiera de nuestras Terminales Automáticas o ingresá a la app SUBE y apoyá la tarjeta para activar la Tarifa Social en el momento.

La estación Morón de la línea Sarmiento. Foto: Argentina.gob.ar

Trenes de larga distancia: el descuento exclusivo para jubilados

Para las personas de la tercera edad, también aparece un descuento clave en trenes de larga distancia. Aquellos jubilados y pensionados que presenten su certificado de jubilación o el recibo de sueldo a la hora de comprar su boleto obtienen un 40% de descuento.

Cabe recordar que los pasajes se venden en las estaciones de Retiro, Constitución, Once, las estaciones intermedias habilitadas y el sitio web, que ofrece un descuento del 10% en las compras.

Trenes de larga distancia. Foto: X @TrenesArg.

Cómo comprar pasajes de trenes para viajar a Mar del Plata