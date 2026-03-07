Cómo tienen que hacer los jubilados y pensionados para obtener los medicamentos gratuitos de PAMI en marzo 2026:

Jubilados Foto: Foto generada con IA

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) confirmó que durante todo 2026 seguirá vigente su programa de medicamentos gratuitos, una política sanitaria destinada a reducir el gasto en salud de jubilados y pensionados. La cobertura del 100% alcanza a tratamientos para enfermedades crónicas, complejas y de alto costo, y beneficia a más de cinco millones de afiliados en todo el país.

El acceso a los remedios se organiza a través del Vademécum PAMI, un listado actualizado de medicamentos que pueden retirarse sin costo en farmacias adheridas. Este sistema busca garantizar tratamientos para las patologías más frecuentes en personas mayores, al mismo tiempo que promueve el uso responsable de los medicamentos.

Medicamentos gratuitos para jubilados de PAMI. Foto: Freepik AI

¿Quiénes pueden acceder a los medicamentos gratuitos de PAMI?

El beneficio está dirigido a jubilados y pensionados mayores de 60 años afiliados al Programa de Atención Médica Integral. Los medicamentos incluidos en el Vademécum pueden retirarse en farmacias habilitadas presentando la receta electrónica emitida por el médico de cabecera.

El programa contempla distintos niveles de cobertura según el tipo de tratamiento.

Medicamentos con cobertura del 100% (gratuitos)

Incluyen tratamientos para enfermedades de alto impacto o crónicas como:

Diabetes ,

Tratamientos oncológicos y oncohematológicos ,

Hemofilia ,

VIH y hepatitis B y C ,

Trasplantes ,

Trastornos hematopoyéticos ,

Artritis reumatoidea ,

Enfermedades fibroquísticas ,

Tratamientos oftalmológicos intravítreos ,

Osteoartritis ,

Insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo.

Cobertura parcial para enfermedades crónicas o agudas

Los descuentos van del 50% al 80% sobre el precio de venta PAMI, lo que permite acceder a valores más bajos que los del mercado.

Medicamentos de uso eventual

En estos casos la cobertura es del 40% y se aplica a tratamientos de corta duración.

Requisitos para recibir medicamentos gratuitos

Para acceder al programa completo, los afiliados deben cumplir ciertas condiciones socioeconómicas:

Tener ingresos menores a 1,5 haberes previsionales .

El límite puede ampliarse hasta 3 haberes si conviven con una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD) .

No estar afiliado a una prepaga .

No poseer más de un inmueble ni vehículos de menos de 10 años .

No ser titular de activos societarios que indiquen alta capacidad económica.

Si una persona no cumple con estos requisitos, pero el gasto en medicamentos supera el 15% de sus ingresos, igualmente puede solicitar la cobertura total mediante un trámite especial.

Paso a paso para solicitar el subsidio social

Cuando un medicamento no figura en la cobertura gratuita, PAMI permite pedir un subsidio social adicional. El trámite se realiza online.

Ingresar a la página oficial de PAMI .

Acceder a la sección “Trámites Web” .

Elegir la opción “Medicamentos sin cargo por subsidio social” .

Presionar “Iniciar trámite web” .

Seleccionar “Solicitar el servicio” .

Ingresar número de afiliado, DNI y número de trámite del último DNI .

Completar el formulario de contacto .

Leer los requisitos y confirmar la solicitud .

Completar el cuestionario y enviarlo.

¿Qué medicamentos se entregan gratuitamente? Foto: Foto generada con IA

¿Qué hacer después del trámite?

Una vez aprobado el pedido, el afiliado debe solicitar a su médico de cabecera que envíe la receta electrónica a la farmacia. Luego podrá retirar el medicamento presentando su DNI y credencial de PAMI.

Este sistema también permite gestionar tratamientos que no están incluidos en la cobertura total cuando el afiliado no puede afrontar el costo, ampliando así el acceso a los medicamentos esenciales.