Los jubilados y pensionados comenzaron el 2026 con una noticia que trae alivio a uno de los rubros más sensibles del presupuesto mensual: la salud. El Banco Ciudad confirmó un beneficio exclusivo que permitirá acceder a un 30% de descuento en farmacias, una medida que busca acompañar a quienes dependen de ingresos fijos y afrontan gastos crecientes en medicamentos e insumos esenciales.

El programa estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y podrá ser utilizado todos los lunes, lo que convierte a este beneficio en una herramienta sostenida en el tiempo y no en una promoción puntual.

Descuento del 30% en farmacias: cómo funciona el beneficio

La promoción comenzó a regir el 12 de enero de 2026 y establece un reintegro del 30% sobre el total de la compra, con un tope mensual de $10.000 por cuenta. El dinero se acredita directamente en la cuenta del usuario durante el mes siguiente al consumo.

Para acceder al descuento, es indispensable abonar las compras con tarjetas de débito Visa o Maestro del Banco Ciudad. No se encuentra habilitado el pago mediante billeteras virtuales ni plataformas digitales como Mercado Pago o Todo Pago.

El beneficio es válido únicamente para compras presenciales en farmacias dentro del territorio argentino, lo que garantiza su alcance en todo el país.

¿Quiénes pueden acceder al descuento?

El programa está dirigido exclusivamente a jubilados y pensionados que cobren sus haberes a través del Banco Ciudad. Para ello, deben contar con una cuenta Jubilación ANSES activa en la entidad.

Quienes cumplan con estos requisitos podrán utilizar el beneficio todos los lunes del año, sin límite en la cantidad de compras realizadas, siempre que no se supere el tope mensual establecido.

¿Qué productos se pueden comprar con el reintegro?

El descuento del 30% se aplica sobre consumos de tipo familiar y alcanza una amplia variedad de productos de uso cotidiano en farmacias. Entre ellos se incluyen:

Medicamentos recetados.

Artículos de higiene personal.

Suplementos vitamínicos.

Productos de cuidado personal.

Insumos y elementos varios.

Esto permite que el beneficio no se limite únicamente a medicamentos, sino que cubra un abanico más amplio de necesidades habituales en adultos mayores.

En un contexto de aumento sostenido de precios, especialmente en el rubro farmacéutico, este tipo de iniciativas cobra un valor central para los jubilados y pensionados. El tope mensual de reintegro y la vigencia anual del programa permiten planificar compras y generar un ahorro real y constante a lo largo del tiempo.

La medida se suma a otras acciones destinadas a aliviar el impacto de los gastos esenciales y refuerza el rol de los beneficios bancarios como complemento clave del ingreso previsional.