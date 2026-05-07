Fiesta Patria de la Fiesta Nacional del Gaucho Foto: Wikipedia

El 25 de Mayo no es un feriado más: es ese día en el que la Argentina se mira al espejo y se reconoce en su mesa larga, locro humeante, pastelitos, mate que pasa de mano en mano, y en su música, con bombos que marcan el pulso del barrio y del campo. Este año, además, cae lunes, así que el calendario te hace un guiño: fin de semana largo de tres días ideal para escaparse sin irse “tan lejos”.

En esa clave, te dejamos una guía práctica, y bien criolla, con fiestas y festivales para celebrar la fecha: qué hay, dónde es, y cómo llegar.

Qué pasó el 25 de Mayo y por qué es feriado

El 25 de mayo de 1810 culminó la llamada Semana de Mayo con un hecho decisivo: en Buenos Aires se logró la dimisión del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y se estableció la Primera Junta de Gobierno, presidida por Cornelio Saavedra (con Mariano Moreno y Juan José Paso como secretarios, entre otros miembros).

Revolución de Mayo de 1810

Esa Junta gobernó inicialmente en nombre de Fernando VII, una fórmula política típica de la época, pero abrió un proceso que desembocaría en la organización del nuevo Estado y, años más tarde, en la independencia formal.

Por eso hoy el 25 de Mayo se conmemora como el Primer Gobierno Patrio y se celebra como feriado nacional inamovible en la Argentina.

Las 9 fiestas para celebrar el 25 de Mayo (con comida típica, folklore y tradición)

1) Expo Chascomús (22 al 24 de mayo): campo + caballos + torneo de pato

Se presenta como un gran cruce entre “campo y ciudad” en el predio de la Asociación Rural de Chascomús, con entrada gratuita y propuestas como torneo de pato, pruebas de riendas, exhibiciones y feria gastronómica.

El casco histórico de Chascomús Foto: Instagram @turismochascomus

Dónde: Asociación Rural de Chascomús (predio sobre Av. Juan Manuel de Rosas, s/n).

Cómo llegar: Chascomús está sobre el corredor de Autovía 2 y también podés ir en tren Línea Roca desde Constitución (servicios hacia/desde Mar del Plata).

2) Fiesta de la Torta Argentina (Dolores, 22 al 25 de mayo): el postre patrio con concurso

Dolores celebra su clásica Fiesta de la Torta Argentina durante varios días, con concurso, degustaciones, feria artesanal, shows y patio gastronómico.

El paso a paso para una Torta Argentina Foto: Instagram @deliahomebakery

Dónde: Plaza Castelli (centro de Dolores) en ediciones recientes con entrada libre y gratuita .

Cómo llegar: desde Buenos Aires, una referencia habitual es ir por Autopista Buenos Aires–La Plata + Ruta 2, con una distancia aproximada de 214 km.

3) Fiesta de las Provincias Argentinas (San Isidro, 23 al 25 de mayo): un país entero en un solo predio

Si querés “viajar por Argentina” sin salir de zona norte: este evento propone gastronomía y cultura de todas las provincias en el Hipódromo de San Isidro, con entrada libre y gratuita y programación durante tres días.

Dónde: Hipódromo de San Isidro, Av. Bernabé Márquez 700 (San Isidro). Imperdible: el Gran Premio 25 de Mayo del turf en la misma jornada/fin de semana.

Cómo llegar: hay opciones en tren (Línea Mitre) y varias líneas de colectivo que pasan por la zona del Hipódromo.

4) Expo Mate (San Isidro, 23 al 25 de mayo): talleres, catas y la ronda más grande

El mate también tiene su festival: la Expo Mate 2026 suma tres jornadas (por el feriado del lunes) con stands, talleres, charlas y actividades en vivo.

Mate. Foto: Freepik

Cuándo y horario: sábado 23, domingo 24 y lunes 25 de mayo (horario informado: 11 a 19 ).

Dónde: Centro Municipal de Exposiciones de San Isidro (zona ribereña, “Del Barco Centenera y el Río”).

Entradas/Info oficial: sitio y venta oficial en expomate.com.ar.

5) “La Criolla” (Villa Gesell, 23 al 25 de mayo): tradición en la costa, versión 10° edición

Villa Gesell arma tres días de fiesta donde se mezclan gastronomía típica, danzas, música y costumbres criollas.

Dónde: Acceso Norte, Colectora Av. Buenos Aires y Alameda 219 (Villa Gesell).

Horario: desde las 11:00 (con franja informada hasta 18:00 en convocatoria oficial).

Cómo llegar (en auto): la ruta más usada desde Buenos Aires es Ruta 2 hasta Dolores + Ruta 63 + Ruta 11 + Ruta 56 hacia la zona de Madariaga/Pinamar y desvío a Gesell.

6) Fiesta Gastronómica en Capitán Sarmiento (23 al 25 de mayo): platos criollos, payadores y desfile

En la agenda del finde patrio aparece esta fiesta con platos criollos, feria, desfiles y payadores, con propuesta familiar y evento gratuito.

Cómo llegar: la ciudad queda accesible por Ruta Nacional 8 desde Buenos Aires, con un viaje estimado de 1 h 40 a 2 h en auto (referencia publicada para eventos locales).

7) Huayra – Fiesta de Folklore (Pilar, 24 de mayo): line-up fuerte + comida regional

Pilar suma su propia “noche patria” con artistas destacados (mencionados en agenda) y un plan que combina música, danza y gastronomía regional.

Llega una nueva edición del festival de doma y folklore Foto: saltasoy

Cuándo: 24 de mayo , de 12:00 a 23:00 (ticketing/agenda del evento).

Dónde: Oldskull Park (Pilar).

Dirección de referencia del predio: Barrio San José de los Talas 1629, Pilar (registro de venue).

8) Fiesta del Cordero (Magdalena, 24 de mayo): almuerzo criollo con más de 100 corderos al asador

Para quienes aman el ritual del fuego: en Magdalena se anuncia un almuerzo criollo con más de 100 corderos al asador, además de actividades de campo y música.

Cómo llegar (en auto): hay rutas sugeridas con distancia cercana a 102 km desde Buenos Aires, tomando autopistas hacia La Plata y continuando por rutas provinciales hacia Magdalena.

9) Fiesta Patria de la Fiesta Nacional del Gaucho (General Madariaga, 24 de mayo): destrezas criollas + baile

General Madariaga suma su celebración patria vinculada a la Fiesta Nacional del Gaucho, con destrezas (rienda, montas) y clima de tradición.