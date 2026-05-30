“Nicolita”, ubicada en Lamadrid y Del Valle Iberlucea Foto: Instagram @mendozantigua

La historia de las cantinas italianas en Buenos Aires explica mucho más que una costumbre gastronómica: cuenta cómo la inmigración transformó la identidad porteña. Desde La Boca hasta Almagro, estos espacios conservaron una manera de comer, reunirse y celebrar que todavía hoy define parte del ADN de la ciudad. Los italianos fueron el grupo migratorio más numeroso en la Argentina durante más de un siglo y, entre 1857 y 1955, llegaron al país más de 3,5 millones de inmigrantes italianos.

Las cantinas italianas ayudaron a construir la identidad de Buenos Aires

Hablar de cantinas italianas es hablar de una Buenos Aires moldeada por la inmigración. A fines del siglo XIX, la ciudad recibió una oleada decisiva de italianos, especialmente en barrios portuarios como La Boca, que consolidó su identidad con la llegada de una mayoría de vecinos oriundos de Génova. De ahí también surge el apodo “xeneizes”, que literalmente significa “genoveses”.

Cantina y restaurante “El Pescadito”, de Pedro de Mendoza 1475 en el barrio de la Boca, a fines de los años 50. Foto: Facebook

Ese proceso no fue solamente demográfico: fue cultural, lingüístico y gastronómico. La propia memoria histórica de La Boca conserva episodios como la llamada “República Independiente de La Boca”, una leyenda nacida en un contexto de fuerte presencia genovesa, conflictos obreros y autonomía barrial. En 1895, según la reconstrucción del Museo Histórico de La Boca, sobre una población de 38.000 habitantes, unos 14.000 eran italianos, una cifra que ayuda a explicar la profundidad de esa marca inmigrante.

Por qué las cantinas italianas no son exactamente un bodegón

Aunque en muchas conversaciones se usen como sinónimos, cantina italiana y bodegón no significan exactamente lo mismo. La cantina remite con más fuerza a la tradición italiana: mesas grandes, pastas, salsas, comida abundante, precios accesibles y una atmósfera comunitaria y festiva. Distintas crónicas sobre la historia gastronómica porteña remarcan que estas cantinas se instalaron con fuerza en La Boca, donde no solo se iba a comer: también se cantaba, se brindaba y se celebraban rituales populares.

El bodegón, en cambio, es una categoría más amplia de la cocina porteña. Google Arts & Culture y distintos trabajos periodísticos lo describen como un espacio de raíz inmigrante, con fuerte mezcla de tradiciones italianas y españolas, donde conviven pastas, milanesas, tortillas, rabas, carnes, guisos y postres clásicos. Su identidad está ligada al almacén con salón, al mozo de oficio, a las porciones generosas y a una estética barrial que resiste las modas.

En otras palabras: toda cantina histórica puede rozar el universo del bodegón, pero no todo bodegón conserva esa raíz italiana, familiar y celebratoria que define a la cantina. Por eso, cuando se habla de cantinas italianas en Buenos Aires, se está señalando una tradición más específica dentro del enorme mapa de la mesa porteña.

La Boca tuvo un corredor de cantinas que fue leyenda

Durante décadas, la calle Necochea, en La Boca, fue uno de los grandes escenarios populares de esta tradición. Entre los años 30 y comienzos de los 80, allí funcionó un verdadero corredor de cantinas con más de 20 restaurantes, frecuentados por vecinos, trabajadores, artistas y turistas. Se servían platos simples y abundantes, y muchas noches terminaban con shows, música y baile.

Antiguas cantinas de la calle Necochea Foto: Facebook

La primera gran referencia de ese fenómeno fue Spadavecchia, que abrió en 1938 y marcó el inicio de una etapa dorada. Después llegarían nombres memorables como La Cueva de Zingarella, La Bella Napoli, Marecchiare, Gennarino, Il Piccolo Navío y otros locales que hoy forman parte de la mitología culinaria porteña. Ese mundo, con el tiempo, fue cediendo ante transformaciones urbanas y nuevas modas gastronómicas, pero no desapareció: se recicló, mutó y dejó huellas visibles en restaurantes actuales y en la memoria cultural de la ciudad.

Del Hotel de Inmigrantes a la mesa porteña: cómo nació esta tradición

La historia de las cantinas no puede separarse del recorrido de los inmigrantes ni del Hotel de Inmigrantes, uno de los símbolos más fuertes de ese proceso. El actual Museo de la Inmigración - MUNTREF, ubicado en el antiguo hotel, recuerda que el complejo fue construido para recibir, asistir y alojar a quienes llegaban al país, y que el hotel funcionó entre 1911 y 1953. Además, la UNTREF señala que la construcción del complejo comenzó en 1905, con distintas áreas destinadas al desembarco, la administración, la atención médica y el alojamiento.

Por su parte, el Estado argentino conserva registros de arribo de inmigrantes por barco al Puerto de Buenos Aires entre 1882 y 1953, una base documental que permite reconstruir genealogías familiares y entender la magnitud de la ola inmigratoria. Ese dato es clave: antes de convertirse en verduleros, obreros, cocineros, almaceneros o dueños de cantina, miles de italianos pasaron primero por esa estructura de recepción.

Las cantinas italianas más emblemáticas para visitar hoy en CABA

Quien quiera probar esa herencia todavía puede hacerlo en varios puntos de la ciudad. Uno de los nombres imprescindibles es Pierino, en Lavalle 3499, Almagro, inaugurado en 1909 por la familia Capalbo y declarado Sitio de Interés Histórico por la Legislatura porteña. Además de su valor patrimonial, es una referencia central cuando se habla de fusilli al fierrito y de continuidad familiar en la cocina.

Spiagge di Napoli, bodegón italiano. Foto: Instagram/spiaggedinapoli

Otro clásico es Spiagge di Napoli, en Av. Independencia 3527, una cantina fundada en 1926 que todavía sostiene una costumbre poco frecuente: la pasta por kilo, ligada a la lógica de la mesa compartida y la comida familiar. Distintas reseñas la presentan como una institución que conserva el ritmo de las viejas cantinas porteñas, sin artificios ni necesidad de reinventarse para seguir vigente.

En Chacarita, Albamonte Ristorante, en Av. Corrientes 6735, mantiene desde 1958 el espíritu del bodegón ítalo-argentino, con sillas Thonet, clima familiar, cocina abundante y una clientela de varias generaciones. Según el propio sitio de turismo porteño, esa combinación de tradición, calidad y trato cercano explica por qué sigue siendo parte de la historia gastronómica de la ciudad.

Y para entender el legado genovés desde una clave contemporánea, también aparece Genovés Restaurante, en Brandsen 923, La Boca, una propuesta actual que recupera desde su nombre la relación entre el barrio, el puerto y la inmigración ligur.

Los lugares históricos que ayudan a entender este fenómeno

Además de sentarse a comer, hay dos paradas que ayudan a poner en contexto la historia detrás del plato. La primera es el Museo de la Inmigración - MUNTREF, en Av. Antártida Argentina s/n, ingreso por Apostadero Naval, donde se reconstruye la experiencia migratoria desde el viaje hasta la inserción en el país. Allí también es posible consultar documentación sobre arribos y explorar cómo la inmigración impactó en la identidad argentina.

La segunda es el Museo Histórico de La Boca “Rubén Granara Insúa”, en Lamadrid 429/431, que se presenta como el primer museo de la inmigración ligure en el mundo y conserva piezas, documentos e historias vinculadas al barrio. Sumado a eso, el Teatro Verdi, en Av. Almirante Brown 736, recuerda el peso cultural de la comunidad italiana en La Boca: su origen se remonta al siglo XIX y está directamente ligado al tejido social formado por inmigrantes y sociedades de socorros mutuos.

Mucho más que comida: una forma de recordar Buenos Aires

El verdadero legado de las cantinas italianas no está solo en el tuco, los fusilli, la abundancia o el mantel compartido. Está en una forma de habitar la ciudad: comer sin apuro, volver siempre al mismo salón, repetir recetas, reconocer mozos de toda la vida y hacer de la mesa un espacio de pertenencia. La tradición del bodegón y la cantina sigue viva porque ofrece algo que ninguna moda gastronómica reemplaza del todo: una experiencia con memoria.

Pierino Foto: Turismo Buenos Aires

En una Buenos Aires que cambia a gran velocidad, las cantinas italianas todavía funcionan como una cápsula de identidad. Son lugares donde el pasado no está encerrado en una vitrina, sino servido en una fuente humeante al centro de la mesa. Y quizá por eso siguen fascinando: porque allí, entre una salsa casera y una sobremesa larga, la historia de la ciudad todavía se puede probar.

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