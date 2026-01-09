Un documento sobre Carlos Gardel quiere cerrar un siglo de debate. Foto: Archivo

En 9 años se cumplirán 100 de la muerte de Carlos Gardel, máximo exponente del tango. Pero a pesar del tiempo, el debate sobre el lugar de nacimiento parece no tener fin.

Recientemente, los medios uruguayos mostraron un documento que muestra que nació allí, en Tacuarembó el 11 de diciembre de 1887, pero las dudas persisten y la verdad es mucho más profunda que un papel. Las teorías que se manejan y la versión desde Argentina.

El reciente hallazgo sobre Gardel

La Comisión Gardel Rioplatense (CGR), integrada por investigadores y gestores culturales de Uruguay y Argentina, anunció que el documento fue hallado en noviembre de 2025 y que certifica que Gardel nació en Tacuarembó, hijo de ciudadanos uruguayos, y que era artista y soltero al momento de la tramitación.

Esto fue divulgado por el semanario local Búsqueda y se trata de un papel gestionado por Gardel el 8 de octubre de 1920.

El acta consular de 1920 será sometida a peritajes técnicos y archivísticos Foto: Archivo

Especialistas argentinos prefieren ser cautos y señalan que el acta representa “un testimonio de un momento puntual”, reflejando lo que “una persona afirmó ante un funcionario en determinadas circunstancias y con un interés particular”, sin equivaler necesariamente a una “constatación directa del hecho biográfico que declara”, según refleja la prensa uruguaya.

Se cuestionan la autenticidad y procedencia del acta. Aún resta que debe someterse a verificaciones técnicas y archivísticas, como el análisis de la tinta, el papel, las filigranas, la caligrafía, los sellos y las anotaciones marginales. Se debe constatar y comparar también con otros registros consulares para acreditar la veracidad del registro.

El proceso de validación se inició con un acta notarial realizada por una escribana uruguaya y continuará con un peritaje oficial a cargo de la Presidencia de la República, según informaron los responsables de la CGR.

La teoría más firme sobre lo que pasó

Para el año 1920, el Dúo Gardel-Razzano estaba en pleno apogeo y buscaban acaparar el mercado internacional, probando suerte en España, primero, y luego en Francia. Para ese momento, Gardel no había tenido la necesidad de un documento que le permitiera salir del país y su irregular documentación solo lo dejaba viajar a naciones limítrofes. Entonces algo debía cambiar.

Antes de solicitar el pasaporte se requiere un certificado de buena conducta jurídica, algo que a Gardel se lo negarían debido a que en su juventud había cometido pequeños delitos. Para resolver esta situación se registró en el consulado uruguayo, declarando que había nacido en Tacuarembó y que tenía tres años más de los que realmente tenía, usando su nombre artístico para oficializar su identidad.

Documento argentino de Gardel Foto: Archivo

¿Dónde nació Carlos Gardel?

Gardel murió en un accidente de avión en Medellín Colombia, el 24 de junio de 1935, pero las versiones sobre dónde nació recién comenzaban. Fue con la publicación de El padre de Gardel, en 2012, que se resolvió la duda que muchos tenían.

La partida de nacimiento de Carlos Gardel

Los investigadores, Juan Carlos Esteban, Georges Galopa y Monique Ruffié, encontraron que el nombre real de ‘Carlitos’era Charles Romuald Gardes y había nacido el 11 de diciembre de 1890 en Toulouse, Francia.

“Después de diez años de recabar documentación y entrevistas en los tres países, un grupo de investigadores dio con la partida de nacimiento de ‘El Zorzal Criollo’ y lo publicó en este libro", anotaron los autores.

Carlos Gardel Foto: Wikipedia

De acuerdo con su relato, el icónico intérprete de tango arribó a la Argentina con su madre, Berthe Gardes, cuando tenía dos años y tres meses. La mujer había sido expulsada de Francia por ser madre soltera. Por otro lado, encontraron que su padre, Paul Jean Lassere, fue un francés que tuvo otros hijos naturales y pasó gran parte de su vida en prisión.

Los investigadores también afirmaron que Gardel no tenía fuertes vínculos con su país de origen. “Él era ciudadano francés en Argentina, pero no sentía un compromiso patriótico hacia su país de origen. Por eso nunca se registró en el Consulado Francés”, explicó Esteban.