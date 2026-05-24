Cómo estuvo el clima el 25 de mayo de 1810 Foto: Archivo

En cada acto escolar, la escena vuelve como si fuera una foto: paraguas negros, capas empapadas, barro hasta los tobillos y una Plaza Mayor que no se mueve aunque el cielo amenace. Pero la pregunta que divide sobremesas y aulas no es menor: ¿llovió realmente el 25 de Mayo de 1810 o la lluvia es un recurso dramático del relato?

La respuesta no está en un parte meteorológico (no existía un registro instrumental sistemático como lo entendemos hoy), sino en papeles, memorias y actas que sobreviven a más de dos siglos. Y ahí aparece una pista que, por sí sola, vale oro: un pasaje citado de las actas capitulares indica que ciertos movimientos protocolares se postergaron “a causa de la lluvia que sobrevino”.

Lo primero: no había “pronóstico”, pero sí testigos y documentos

Cuando se busca el clima de aquel viernes histórico, el problema es metodológico: sin termómetros oficiales ni pluviómetros estandarizados, la reconstrucción se arma con retazos. Historiadores y divulgadores coinciden en que el día fue gris, húmedo e inestable, con lloviznas al menos durante parte de la jornada, según cartas, diarios personales y documentación resguardada en archivos.

El 25 de Mayo de 1810 Foto: Archivo

Esa idea de “cielo pesado” no contradice otra imagen muy instalada: la posibilidad de que hacia la tarde el tiempo haya mejorado, algo que también aparece en interpretaciones de crónicas y relatos posteriores.

La lluvia y la política: cuando el barro no frenó al “pueblo”

Si algo muestran las actas y reconstrucciones es que la tensión política no esperaba a que escampara. Desde el 21 de mayo, el Cabildo registró que un “número considerable” de gente se agolpó en la plaza, con demandas concretas sobre el rumbo del poder en Buenos Aires.

En ese clima (político y atmosférico), el Cabildo pidió autorización al virrey Cisneros para convocar al Cabildo Abierto, y dejó constancia del operativo para evitar tumultos: control en las bocacalles y acceso con esquela.

El dato suele pasar inadvertido: la Revolución también fue administración, papeles, listas, permisos y logística. Y el 25, cuando finalmente se conforma la Primera Junta, el acta fija condiciones que hoy suenan modernísimas: por ejemplo, publicar mensualmente un estado de la Real Hacienda y no imponer contribuciones sin consulta previa al Cabildo.

El párrafo clave: “a causa de la lluvia que sobrevino”

Volvamos a la frase que “pesa” más que cualquier óleo escolar. En una cita ampliamente difundida del cierre del acta de instalación, se menciona que ciertas formalidades no se completaron ese mismo día por la lluvia y se reservaron para el siguiente.

¿Esto prueba que llovió todo el día? No necesariamente. Pero sí respalda algo más preciso: hubo un momento de precipitación lo suficientemente relevante como para modificar un desplazamiento institucional.

Miembros de la Primera Junta de 1810 Foto: Wikipedia

En otras palabras: la lluvia no es puro decorado. Está, al menos, en el borde del expediente.

¿Y los paraguas? Existían, pero no como en la lámina

Acá llega la segunda parte del mito: los paraguas multiplicados como si fueran un accesorio popular. Los registros museísticos y la historiografía coinciden: paraguas había, sí, pero eran caros, escasos y mayormente importados, lejos de ser un objeto masivo en una ciudad donde lo habitual era cubrirse con capotes, ponchos o capas.

El propio Museo del Cabildo lo explica con claridad: artistas posteriores sumaron paraguas en pinturas para marcar la lluvia y aumentar el tono épico, y esa imagen terminó fijándose como “recuerdo” colectivo.

Así, lo que empezó como recurso visual terminó siendo “prueba” para generaciones enteras.

Un detalle que suma contexto y explica la plaza llena

Hay un dato que ayuda a imaginar por qué hubo tanta presencia en el entorno del Cabildo: ese viernes coincidía con una festividad religiosa (Ascensión), algo que facilitaba la circulación y la reunión de vecinos.

Y en lo político, el acta del 25 también fijó una obligación urgente: organizar una expedición de 500 hombres para auxiliar a las provincias interiores en un plazo breve, dejando claro que la Revolución era porteña en origen, pero necesitaba legitimidad territorial.

Entonces, ¿llovió? La respuesta más fiel a los documentos

Si la pregunta es binaria (“sí o no”), los documentos empujan hacia un sí matizado: hubo lloviznas o lluvia en algún tramo del 25, y fue lo bastante significativa como para quedar mencionada en el marco de los acontecimientos.

Lo que probablemente no ocurrió es la postal de “mar de paraguas” que enseñó la iconografía escolar. Porque el objeto existía, pero su difusión social era limitada.