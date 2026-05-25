Miembros de la Primera Junta Foto: Archivo

La Primera Junta se formó el 25 de mayo de 1810 y estuvo integrada por nueve miembros (presidente, vocales y secretarios); funcionó hasta su transformación institucional de fines de 1810. Cuando uno intenta responder “¿dónde están enterrados?”, descubre un patrón: Recoleta concentra varias sepulturas, pero la historia se quiebra con dos enigmas: uno en el océano Atlántico y otro, literalmente, “bajo la ciudad”.

El Cementerio de la Recoleta (inaugurado en 1822 como primer cementerio público porteño) terminó convirtiéndose en la necrópolis de figuras clave del Estado argentino. Esa fecha importa: quienes murieron antes de 1822 muchas veces fueron enterrados en iglesias o camposantos anexos, y luego sus rastros se volvieron difíciles de seguir.

Miembros de la Primera Junta Foto: Archivo

Recoleta: la “dirección” más repetida y el decreto que lo confirma

Si buscás un lugar para entender cómo el poder también se organiza después de la muerte, Recoleta es la primera parada: allí figuran, entre otros, Cornelio Saavedra, Juan José Paso, Miguel de Azcuénaga y Domingo Matheu. Un respaldo documental fuerte es el Decreto 3.039/46, que declara monumentos históricos varios sepulcros del entonces “Cementerio del Norte” (Recoleta) e incluye explícitamente los nombres de Saavedra, Paso, Azcuénaga y Matheu, entre otros.

Cornelio Saavedra (Presidente): Recoleta, “Panteón de los Ciudadanos Meritorios”

Tumba Coornelio Saavedra en la Recoleta. Foto: Wikipedia.

Saavedra, presidente de la Primera Junta, tiene sus restos en Recoleta. Su memoria quedó asociada al Panteón de los Ciudadanos Meritorios, un sector emblemático por su carga simbólica: allí se “canoniza” a figuras del nacimiento estatal en clave monumental.

Juan José Paso (Secretario): Recoleta (y con ubicación listada en decreto)

Tumba de Juan José Paso en la Recoleta. Foto: recoletarhmbuenosaires.

Paso, secretario clave en los primeros gobiernos patrios y figura jurídica del período, está enterrado en Recoleta. El Decreto 3.039/46 lo menciona de forma explícita al inventariar sepulcros declarados históricos.

Miguel de Azcuénaga (Vocal): Recoleta (sepulcro “monumento histórico”)

Tumba de Miguel de Azcuénaga en la Recoleta. Foto: Wikipedia.

Azcuénaga descansa en Recoleta. Su sepulcro, además, aparece catalogado por el Estado (con declaratoria y localización en Recoleta) dentro del inventario patrimonial.

Domingo Matheu (Vocal): Recoleta (incluido en la lista patrimonial)

Tumba de Domingo Matheu en la Recoleta. Foto: recoletarhmbuenosaires.

Matheu, uno de los comerciantes que financió y sostuvo logística patriota, también tiene sepultura en Recoleta. Su nombre figura en el Decreto 3.039/46 dentro del listado de sepulcros declarados monumento histórico.

La Recoleta también guarda una ausencia: Juan Larrea y la “tumba perdida”

Juan Larrea, Primera Junta, Revolución de Mayo de 1810

Juan Larrea, vocal y hombre fuerte en la construcción de la primera escuadra naval, es el caso que incomoda: se afirma que fue enterrado en Recoleta, pero la tumba no está identificada con certeza. Esa “pérdida” no es un detalle menor: habla de cómo el prestigio político no siempre garantiza preservación documental ni cuidado material de los restos.

Dos iglesias, dos próceres: Castelli y Belgrano fuera de Recoleta

Juan José Castelli (Vocal): Iglesia de San Ignacio, en la Manzana de las Luces

Iglesia San Ignacio de Buenos Aires. Foto: turismobuenosaires.

Castelli, el “orador” de la Revolución, no descansa en un cementerio: sus restos se ubican en la Iglesia de San Ignacio, una de las joyas coloniales del casco histórico. San Ignacio es reconocida como la iglesia más antigua que se conserva en Buenos Aires y forma parte de la Manzana de las Luces, lo que vuelve su “tumba” también un punto turístico-histórico.

Manuel Belgrano (Vocal): Mausoleo en Santo Domingo (Defensa y Av. Belgrano)

Convento de Santo Domingo. Foto: Wikipedia

Belgrano, creador de la bandera e integrante de la Junta, descansa en el mausoleo del Convento/Basílica de Santo Domingo. El mausoleo fue obra de Ettore Ximenes e integra el paisaje patrimonial del casco histórico; además, fue objeto de puesta en valor desde el gobierno porteño.

Los dos “casos límite” que todavía disparan preguntas

Mariano Moreno (Secretario): la tumba es el mar

Mariano Moreno, Revolución de Mayo de 1810

Moreno murió en alta mar en 1811 y su cuerpo fue arrojado al océano envuelto en una bandera británica, según relatos históricos y reconstrucciones posteriores. Por eso, a diferencia del resto, no hay bóveda ni placa definitiva: su “sepultura” es una coordenada narrativa, un mito político y un vacío material.

Manuel Alberti (Vocal): enterrado en San Nicolás de Bari y perdido bajo el Obelisco

Manuel Alberti, Revolución de Mayo de 1810

Alberti, el único sacerdote de la Junta, fue enterrado en la antigua Iglesia de San Nicolás de Bari, ubicada donde hoy está el Obelisco. El problema es lo que vino después: la iglesia fue demolida en 1931 durante las reformas urbanas que abrieron y ensancharon arterias clave, y desde entonces no hay registro concluyente del paradero final de los restos atribuidos a Alberti. La hipótesis más inquietante es que hayan quedado en el área original, bajo la actual Plaza de la República, como parte de esos “enterratorios” que la ciudad moderna tapó con cemento.

¿Por qué Recoleta “se los llevó” a tantos? Una clave histórica para entender el mapa

Hasta entrado el siglo XIX era habitual sepultar en iglesias o en sus camposantos, pero el giro sanitario y urbano impulsó cementerios públicos; en Buenos Aires, esa bisagra fue 1822, con la creación del Cementerio del Norte (Recoleta). Esa transición explica por qué algunos próceres quedaron en templos (Castelli, Belgrano) y otros migraron —o quedaron registrados— en Recoleta mediante decretos y declaratorias patrimoniales.

Mini guía: “si querés recorrerlos en un día”

Recoleta: Saavedra, Paso, Azcuénaga, Matheu y el enigma Larrea.

Casco histórico – San Ignacio (Bolívar 225): Castelli, en un altar lateral.

Casco histórico – Santo Domingo (Defensa y Av. Belgrano): Belgrano, mausoleo en el atrio.

Dos “no lugares” de tumba: el Atlántico (Moreno) y la zona del Obelisco (Alberti).

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